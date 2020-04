All Rise: la serie tornerà con un episodio ispirato all'emergenza Coronavirus

La serie All Rise, prodotta per CBS, ritornerà sugli schermi con un episodio ispirato all'emergenza Coronavirus.

All Rise, la serie prodotta per CBS, ritornerà in fase di produzione con un episodio prodotto virtualmente che è stato ispirato all'emergenza Coronavirus in corso in tutto il mondo, affrontando così l'impatto sul sistema giudiziario.

Nella puntata, inoltre, si darà spazio anche alle vite dei personaggi mostrando come la situazione ha delle ripercussioni sulla loro quotidianità.

L'emittente americana ha annunciato che gli sceneggiatori stanno scrivendo il nuovo episodio e le riprese verranno realizzate usando FaceTime, WebEx, Zoom e altre piattaforme social e tecnologie online. L'idea è stata prodotta dai produttori di All Rise e i responsabili di CBS hanno poi approvato la realizzazione dell'episodio speciale.

L'appuntamento per la messa in onda è previsto per lunedì 4 maggio su CBS e sarà l'ultimo episodio della serie che verrà trasmesso dovendo fare i conti con lo stop alla produzione causato dall'emergenza sanitaria. Il procuratore distrettuale Gil Garcetti offrirà delle informazioni utili su come funziona il sistema giudiziario a Los Angeles durante la pandemia e i personaggi verranno mostrati nelle loro case, ma impegnati con il lavoro. Greg Spottiswood, produttore esecutivo dello show, ha annunciato: "Si tratta di un'occasione unica per riunire la nostra famiglia di All Rise in case, e persino città, diverse con lo scopo di raccontare una storia sulla resilienza, la giustizia e il potere della comunità".

Nell'episodio il giudice Benner (Marg Helgenberger) autorizza Lola a occuparsi di un processo virtuale riguardante una disputa tra fratelli che coinvolge una macchina rubata. Emily (Jessica Camacho) si occuperà della difesa di un artista, mentre Mark (Wilson Bethel) sarà coinvolto per l'accusa. Mark e Quinn, invece, proseguiranno la loro storia romantica (e sessuale) nonostante la quarantena in case diverse. Benner si occuperà dei casi da casa e cercherà di imparare a cucinare, Sara (Lindsay Mendez) prova a consegnare il cibo a domicilio nonostante la nuova quotidianità. Luke (J. Alex Brinson) ed Emily sono in difficoltà a causa della separazione e Sherri (Ruthie Ann Miles), che ha il terrore dei germi e ama il controllo, si trova in crisi a causa della situazione del mondo.