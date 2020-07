All or Nothing: Tottenham Hotspur, il trailer della docu-serie Amazon

Amazon ha condiviso il trailer della sua docuserie All or Nothing: Tottenham Hotspur, dedicata alla popolare squadra di calcio.

All or Nothing: Tottenham Hotspur, di cui è stato condiviso online il trailer, è la nuova docu-serie Amazon che permette di seguire la squadra di calcio britannica durante la stagione 2019/2020.

Il video mostra le prime sequenze del progetto che verrà lanciato in oltre 200 nazioni e territori a livello mondiale.

La serie All or Nothing: Tottenham Hotspur racconta il dietro le quinte della stagione sportiva e gli eventi principali avvenuti negli ultimi mesi. Le telecamere hanno potuto entrare negli spazi dove i campioni si allenano, potendo contare sul nuovo stadio da 62.000 posti situati nell'area nord di Londra.

Gli episodi danno spazio anche al lavoro e all'impegno che hanno permesso di trasformare l'area legata alla squadra, potendo contare sul sostegno dei giocatori e dello staff, tra cui ill manager Mauricio Pochettino, per offrire uno sguardo unico al mondo del calcio.

Alla regia c'è Anthony Philipson, mentre nel team della produzione ci sono anche Mark Raphael e John Douglas, vincitore di tre premi BAFTA.