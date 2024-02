Alien: Romulus, un interprete assicura: 'Sarà molto, molto, molto diverso dal franchise'

La star di Alien: Romulus, David Jonsson, ha anticipato l'approccio "molto, molto, molto diverso" alla saga di Alien nel film in arrivo, che rappresenterà "un'incredibile svolta" nel franchise.

In un'intervista a MovieWeb, Jonsson ha dichiarato: "Non sono ancora sicuro di quello che posso dire, ma so che... so che è molto, molto, molto diverso. Penso che Alien sia stato fondamentale in termini di profondità e di impatto, ma il nostro film rappresenterà una svolta incredibile. E abbiamo avuto Fede Álvarez come regista, Ridley Scott a produrlo. È stato incredibile lavorare con quelle persone, e al fianco di Cailee Spaeny, che è un'attrice semplicemente brillante. Penso che sarà fantastico. Sono molto emozionata."

Che cosa sappiamo di Alien: Romulus

Secondo quanto anticipato, Alien: Romulus sarà una storia standalone che si colloca tra gli eventi del primo Alien (1979) e il sequel Aliens - Scontro finale (1986). Diretto da Fede Álvarez, co-autore del film con il suo fido collaboratore Rodo Sayagues, Alien: Romulus vede protagonisti David Jonsson, Cailee Spaeny e Isabela Merced. E proprio Isabela Merced ha anticipato la presenza di una scena tanto disgustosa da costringere il cast a chiudere gli occhi.

La sinossi, piuttosto vaga, recita: "_Dei giovani provenienti da un mondo lontano devono affrontare la forma di vita più terrificante dell'universo"_. Il film uscirà nelle sale ad agosto.