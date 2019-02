Alien: James Cameron si occuperà del nuovo sequel?

James Cameron ha fatto un riferimento a un suo possibile ritorno nella saga di Alien. Dopo il successo di Terminator nel 1984, la Fox l'ha subito assunto per occuparsi di Aliens, che ha visto il franchise prendere la piega più dell'action che dell'horror. Il film ha reso Sigourney Weaver una vera icona dello sci-fi e tutt'ora è uno dei preferiti dai fan.

Originariamente i produttori volevano affidare Alien e Alien 3 a Ridley Scott, e Alien 2 e Alien 4 a James Cameron, il quale però si è sfilato dalla proposta, volendosi occupare di The Abyss. A inizio 2000, i due registi avevano messo in piedi un progetto riguardante un prequel della saga di Alien, che però hanno dovuto abbandonare visto che la Fox ha deciso di puntare, invece, sul cross-over Alien Vs Predator.

Da quel giorno, Cameron non ha mai espresso il bisogno di tornare nel franchise, ma durante un'intervista a IGN gli è stato chiesto se avrebbe sentito Neill Blomkamp per portare avanti il suo concept di Alien 5. Il regista ha risposto "Ci sto già lavorando."

Non è una vera e propria dichiarazione di intenti, ma i fan hanno trovato un grande appiglio per il proseguire dell'amatissima saga. L'Alien 5 di Blomkamp è stato presentato con tantissimi concept art affascinanti e, soprattutto, avrebbe visto riuniti sul grande schermo Ripley, Newt e Hicks. James Cameron al momento sta lavorando con Sigourney Weaver sui sequel di Avatar e, se tutto va come previsto, sarà impegnato con il franchise fino al 2025 (!). Ma è anche vero che ultimamente sta producendo tantissime pellicole, basta pensare ad Alita di Robert Rodriguez o il prossimo Terminator 6 di Tim Miller.