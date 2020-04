Alien: Covenant, stasera su Rai4 in seconda serata il film Ridley Scott

Va in onda stasera su Rai4, alle 22:50, Alien: Covenant, il film diretto nel 2017 da Ridley Scott, secondo prequel della saga di Alien.

Alien: Covenant è il film che terrà compagnia al pubblico stasera su Rai4 dalle ore 22:50. Diretto nel 2017 da Ridley Scott, è il secondo prequel, dopo Prometheus, della saga di Alien.

Diretti verso un pianeta remoto in un angolo lontano della galassia, i membri dell'equipaggio della nave-colonia Covenant scoprono quello che pensano essere un paradiso fuori dalle cartine geografiche. Il luogo, in realtà, si rivelerà un mondo dark e pericoloso il cui solo abitante è il "synthetic" David, rimasto in vita dopo la spedizione Prometheus.

Da Blade Runner ad Alien: Covenant: le intelligenze artificiali al cinema

Arrivato nelle sale di tutto il mondo a 20 anni dall'ultimo sequel ufficiale della fortunata saga fantascientifica (escludendo gli spin-off con Predator e il prequel Prometheus), Alien: Covenant vede nel cast di protagonisti Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride e Demián Bichir.