Alien 5: Neill Blomkamp interrompe bruscamente un'intervista dopo essersi rifiutato di parlare del film

Neill Blomkamp sembra non sia più disposto a rispondere a domande sulla saga Alien, dopo che il suo film è stato cancellato, come dimostra una recente intervista con Uproxx che è stata interrotta prima del previsto.

Il regista stava promuovendo Gran Turismo quando ha reagito in modo un po' inaspettato a un quesito sul progetto mai realizzato.

Un'intervista non andata nel migliore dei modi

Il giornalista di Uproxx, dopo aver parlato di Gran Turismo, ha colto l'occasione per chiedere un commento sul quinto capitolo di Alien, riportando le dichiarazioni di Walter Hill sul progetto. Neill Blomkamp ha però provato immediatamente a bloccare il discorso dichiarando: "Definire quanto poco mi interessi quello che accade con Alien è difficile". Il regista ha quindi ribadito: "Immagino di non voler commentare nemmeno quella dichiarazione. Voglio parlare di Gran Turismo...".

Il reporter aveva quindi provato a ritornare nell'argomento del film automobilistico provando a chiedere degli aneddoti su alcune sequenze spettacolari, ma Blomkamp poco dopo ha dichiarato in modo sbrigativo: "Ne abbiamo parlato abbastanza. Immagino tu abbia abbastanza informazioni".

Nonostante il tempo a disposizione del giornalista non fosse terminato, l'addetto stampa è quindi intervenuto per far capire che era il momento di interrompere l'intervista.

L'idea alla base del film mai realizzato

Neill Blomkamp aveva iniziato qualche anno fa a parlare delle sue idee per un quinto capitolo della saga di Alien. Nel film, di cui aveva condiviso online dei concept art, Sigourney Weaver, avrebbe dovuto nuovamente recitare nei panni di Ripley. Nel nuovo capitolo sarebbe quindi tornata in scena la vera Ripley, dato che la sceneggiatura del filmmaker si presentava come un sequel diretto di Aliens - Scontro finale, ignorando gli eventi di Alien 3 e Alien: La clonazione.