Alicia Vikander:'Voglio ruoli che mi spaventino'

La star di The Assessment Alicia Vikander ha dichiarato di essere desiderosa di ruoli che siano in grado si spaventarla.

La star di The Danish Girl Alicia Vikander ha partecipato al Karlovy Vary Film Festival in Repubblica Ceca e ha parlato del suo ultimo lavoro, lo sci-fi The Assessment, che rientra perfettamente nei progetti ai quali l'attrice ambisce.

"È una parte piuttosto selvaggia. Anche il produttore ha detto 'Cos'hai intenzione di fare?' e ho detto 'Non lo so ancora'. Il che ti dà una piccola panoramica" ha spiegato Vikander "Ho detto molte volte che mi piace fare parti che mi spaventano. Mi sento come se non ci fossi mai passata".

Il film è l'opera prima di Fleur Fortuné:"Per lei è il suo primo lungometraggio. Ma ho ricevuto la sceneggiatura e in un certo senso lo sapevo. È stata una di quelle volte in cui ho voltato pagina e poi ho incontrato Fleur su Zoom. Avevo davvero fatto delle ricerche approfondite. E ha realizzato molti cortometraggi, video musicali e lavori artistici con molte persone interessanti e una voce molto chiara. È davvero impressionante. Ho capito subito di voler lavorare con lei".

In The Assessment, Alicia Vikander ed Elizabeth Olsen vivono in un futuro dove la natalità è rigidamente controllata. Le due attrici interpretano una coppia che manifesta il desiderio di procreare ma è costretta a sottoporsi ad una minuziosa perizia nell'arco di sette giorni per poter ottenere l'idoneità ad avere figli.