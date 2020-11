Alicia Vikander possibile star della serie Il Delitto Perfetto

Alici Vikander sarà la produttrice e possibile protagonista della serie Dial M For Murder - Il delitto perfetto.

Il progetto è stato annunciato oggi ed è tratto dall'omonimo spettacolo teatrale di Frederick Knott, già diventato un film diretto da Alfred Hitchcock.

Il delitto perfetto raccontava la storia di un ex campione di tennis che scopre il tradimento della ricca moglie Margot con uno scrittore di romanzi gialli chiamato Mark Halliday. Tony Wendice decide quindi di uccidere la consorte organizzando un delitto perfetto, in modo da ereditarne le proprietà. Per un anno l'uomo progetta l'omicidio e coinvolge un ex compagno di college in crisi economica per affidargli il compito di uccidere Margot che, però, si difende e uccide il sicario.

La serie Dial M For Murder sarà di tipo antologico e avrà Terence Winter (Boardwalk Empire) coinvolto nello sviluppo.

Alicia Vikander potrebbe essere la star della versione della storia che verrà raccontata dal punto di vista della moglie.

Michael Mitnick si occuperà della sceneggiatura del progetto prodotto da Vikarious Film.