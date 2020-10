Alice nel paese delle meraviglie: Sabrina Carpenter star del film musical tratto dal romanzo

Alice nel paese delle meraviglie diventerà un musical prodotto per Netflix e la protagonista del progetto sarà Sabrina Carpenter.

La giovane attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione del film Work It e Tall Girl.

Il classico della lettura scritto da Lewis Carroll verrà adattato da Ross Evans e la sceneggiatura modificherà molti elementi della storia di Alice nel paese delle Meraviglie.

Il nuovo film mostrerà Alice, ruolo affidato a Sabrina Carpenter, alle prese con un festival musicale che rappresenterà quindi il Paese delle Meraviglie.

La produzione del progetto sarà curato da Alloy Entertainment, già nel team proprio del recente Work It e della serie You.

Sabrina Carpenter sarà coinvolta come produttrice e protagonista del lungometraggio aggiungendo così un nuovo traguardo importante alla sua già lunga carriera che l'ha portata a lavorare davanti alle telecamere e sul palco di Broadway grazie al musical tratto dalla commedia cult Mean Girls.