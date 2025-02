Ali Abbasi, regista di The Apprentice, accusato di molestie ha interrotto la collaborazione con l'agenzia CAA

Il regista Ali Abbasi, che ha recentemente diretto il film The Apprentice, è stato accusato da una star, la cui identità non è stata rivelata, di averla toccata in modo inappropriato.

Gli eventi, secondo quanto riportato da Deadline, si sarebbero svolti durante l'afterparty dei Golden Globe organizzato dall'agenzia CAA.

Quanto accaduto a un party dei Golden Globes

Ali Abbasi sarebbe stato ubriaco quando ha compiuto dei gesti fisicamente aggressivi nei confronti di una delle star, che sarebbe stata anche palpeggiata, rappresentata da CAA. L'agenzia avrebbe quindi interrotto ogni tipo di legame professionale con il regista, pretendendo anche che si scusasse.

Altre persone vicine al filmmaker, invece, hanno dichiarato alla testata che CAA gli avrebbe consigliato di non mettersi in contatto con l'altra persona coinvolta nella situazione.

Chi ha preso la decisione di interrompere il rapporto professionale non è quindi molto chiaro, ma Abbasi dal 27 gennaio è rappresentato solamente da LARK nel Regno Unito e non sta più lavorando con The Lede Company, anche se il suo contratto sarebbe semplicemente scaduto dopo la distribuzione di The Apprentice. Anche la collaborazione con lo studio legale Granderson Des Rochers sarebbe terminata per questioni diverse dagli eventi recentemente accaduti.

Il commento di Abbasi

Il regista non ha commentato le accuse che gli sono state rivolte, dichiarando semplicemente: "Posso confermare che ho preso la decisione di muovermi in una nuova direzione con la mia carriera. Sono grato per il lavoro che hanno compiuto CAA ed Entertainment 360, in particolare per il loro impegno legato a The Apprentice, che rimane un progetto di cui sono incredibilmente orgoglioso. Non vedo l'ora di annunciare le mie prossime mosse nel momento appropriato".