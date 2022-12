Alfonso Signorini: "Ecco perchè non sono stato il testimone di nozze di Francesca Cipriani"

Alfonso Signorini ha chiarito perchè non è stato il testimone di nozze di Francesca Cipriani: motivi professionali hanno costretto il conduttore del Grande Fratello Vip a dare forfait. Signorini, intervenuto a Casa Chi, ha sottolineato che aveva avvisato gli sposi 15 giorni prima.

Il nome di Alfonso Signorini era stampato sulle partecipazioni del matrimonio tra Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, dove era indicato come testimone di nozze. Gli invitati al matrimonio, nei loro video pubblicati sui social, hanno evidenziato l'assenza del conduttore, sostituito da Giucas Casella nel ruolo di testimone. Molti hanno scritto che Signorini avesse dato buca alla showgirl e che il mentalista fosse solo un rimpiazzo last minute, ma Alfonso ha spiegato come stanno realmente le cose.

Intervenuto a Casa Chi, il conduttore ha stoppato il gossip dicendo: "Ora mi faccio serio, mi hanno descritto come uno che dà buca ai matrimoni. Non ho dato buca a nessun matrimonio, lo sanno anche Francesca e Alessandro. Avevo accettato il loro invito ma 15 giorni prima delle nozze ho avuto un impegno e li ho chiamati, li ho avvisati 15 giorni prima delle nozze. Non lo so se non hanno fatto a tempo a cancellare il mio nome dagli inviti ma non posso esserne responsabile.

Alfonso Signorini ha chiosato affermando che Francesca Cipriani ha avuto il tempo di organizzarsi e che la scelta di "Giucas come testimone non è stata un ripiego" e ancora "Conosco le regole della buona educazione e mai mi sarei sognato di dare buca ad una cosa così importante, le basi le conosco. I problemi sono altri ma io sarei andato molto volentieri anche perché io mi diverto a frequentare gli ex del GF Vip. È stato un dolore non essere andato ma io faccio tante cose nella vita e non volevo passare per maleducato".

Un'altra assenza di lusso al matrimonio di Francesca Cipriani è stata Katia Ricciarelli, l'ex coinquilina avrebbe dovuto cantare in Chiesa ma non è potuta andare. Il soprano ha spiegato che le mancava la voce e non poteva tenere fede all'impegno preso con gli sposi