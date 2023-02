Alexandra: la quarta stagione della serie con Julie Depardieu torna su Giallo

Julie Depardieu è pronta per tornare a vestire i panni dell'eccentrico medico legale francese nei due nuovi episodi della quarta stagione inedita di Alexandra, in prima tv assoluta dal 14 febbraio alle 21:10 su Giallo (canale 38).

Alexandra Ehle, interpretata dalla figlia del celebre Gérard Depardieu e di Élisabeth Guignot, è un medico legale dell'istituto forense di Bordeaux. Lontana dalla tipica immagine della scienziata forense seria e disciplinata, la donna si affida alla fantasia e al suo forte spirito di osservazione per portare a termine quella che considera la sua missione: comprendere a pieno le vittime e restituire loro dignità e giustizia. Per questa ragione, Alexandra non solo si intromette di continuo, ma è anche sempre un passo avanti alle indagini del comandante di polizia, nonché suo fratello, Antoine Doisneau (Bernard Yerlès).

Nelle nuove puntate in arrivo su Giallo, nuovi crimini metteranno alla prova l'intuito e la perspicacia di Alexandra. La prima puntata, "CUORE DI PIETRA", si apre con il ritrovamento di una mano che spunta dal cemento di un cantiere edile abbandonato. Il blocco di cemento viene estratto e portato al laboratorio di Alexandra per essere analizzato.

Il medico e il suo team hanno appena riesumato il cadavere di Isabella Flores, una violinista dell'Opera di Bordeaux, quando fanno un'inquietante scoperta. Accanto a quello della donna infatti, viene ritrovato il corpo di un misterioso uomo. Chi ha ucciso Isabella? Ma soprattutto, come ha fatto il cadavere della figlia dell'intransigente direttrice dell'Opera di Bordeaux a finire sepolta sotto una colata di cemento insieme ad un uomo con cui, almeno in apparenza, la ragazza non ha niente a che fare?

Nella seconda puntata, "PUZZLE ALLO ZOO", è un giorno come un altro allo zoo di Pessac, almeno fino a quando un addestratore vede qualcosa di insolito...dentro al suo recinto, un ghepardo sta giocando con quelle che sembrano proprio essere ossa umane! Inviata sulla scena del ritrovamento, Alexandra trova parti di un cadavere smembrato nel recinto del grande felino.

Grazie ad un meticoloso lavoro di identificazione, il medico legale riesce a risalire all'identità della vittima: un soldato che faceva parte del reggimento paracadutisti. Nel corso delle indagini, si scoprirà che l'uomo aveva un passato travagliato, ma meritava davvero una fine così tremenda? Solo Alexandra, grazie al suo infallibile spirito di osservazione, riuscirà a rimettere insieme i pezzi di questo puzzle grottesco e restituire giusta dignità alla vittima.