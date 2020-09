Alexandra Daddario: la sua esilarante reazione alla couple challenge di un suo fan

Alexandra Daddario ha reagito in modo esilarante dopo aver scoperto che un suo fan l'ha coinvolta in una couple challenge sui social.

Alexandra Daddario ha avuto un'esilarante reazione alla foto condivisa da un fan per la couple challenge, attualmente in corso sui social media, che ha deciso di inserire l'attrice con Photoshop in un suo scatto.

La star ha risposto ad Akash Barnabas con grande simpatia sostenendo lo spirito di iniziativa e l'originalità del ragazzo.

This was such a fun weekend https://t.co/R7vpWA9CfH — Alexandra Daddario (@AADaddario) September 24, 2020

Akash Barnash, due giorni fa, ha scherzato partecipando alla sfida social su Twitter sfruttando un'immagine della star di Baywatch e Percy Jackson, posizionando Alexandra in un prato verde.

Il giovane ha scritto divertito: "Gli hater dirano che è photoshoppata". Alexandra Daddario, a sorpresa, si è imbattuta nella foto chiaramente modificata fingendo di aver realmente trascorso qualche giornata con Akash scrivendo: "Questo era stato un weekend così divertente".

Ovviamente i fan si sono scatenati approvando il commento di Alexandra e la sua grande ironia, sottolineando anche "Gli hater sono rimasti senza parole".

L'attrice è stata recentemente protagonista del film Lost Girls and Love Hotels che racconta la storia di una giovane insegnante di inglese che si trasferisce a Tokyo, nel tentativo di dimenticare il proprio passato. La giovane si innamora di Kazu, un membro della Yakuza, e la storia segue il loro rapporto.

Il lungometraggio è stato diretto da William Olsson e nel cast, oltre ad Alexandra Daddario, ci saranno anche Takehiro Hira, Carice Van Houten, Misuzu Kanno e Kate Easton.