Alexander Westwood, attore apparso in Sex Education, è stato condannato per violenza sessuale

Alexander Westwood, apparso in vari episodi della serie Sex Education, è stato condannato dopo essere stato dichiarato colpevole di 26 capi di imputazione.

L'attore britannico ha ricevuto una condanna a 15 anni e mezzo di carcere dopo aver violentato una sedicenne e aver compiuto abusi su un'altra teenager.

La sentenza di condanna

Il giudice Neil Chawla, leggendo la sentenza nel tribunale di Wolverhampton, ha dichiarato che Alexander Westwood ha usato la sua popolarità e le esperienze professionali, che comprendono ruoli in Sex Education e Doctors, per ottenere l'attenzione delle teenager.

L'attore avrebbe compiuto i suoi crimini per un decennio, con 'conseguenze devastanti'. Il giudice ha dichiarato: "Hai usato il tuo status come celebrità minore come modo per adescare giovani impressionabili e ingenue fingendo di dare lezioni di recitazione. Non hai dimostrato nessun rimorso o dimostrato di avere la minima comprensione dell'impatto che le tue azioni hanno avuto sulle tue vittime. La giuria ha respinto la tua storia in cui incolpi le vittime. Sei un predatore sessuale seriale ed è diventato parte del tuo stile di vita".

Westwood si era dichiarato innocente delle accuse legate a quanto accaduto tra il 2020 e il 2021 ed è stato inoltre condannato per aver aggredito una vittima durante un periodo di 8 anni, dal 2010 al 2018.

Il procuratore Andrew Wallace ha spiegato in tribunale come le vittime sedicenni erano state costrette a interpretare scene inappropriate, convinte che l'attore le avrebbe aiutate ad avere una carriera nel mondo della recitazione. A una delle due ragazze, che è stata inoltre violentata, Alexander aveva parlato di una scena di masturbazione di Bridgerton e, quando era stato messo in discussione il suo metodo di insegnamento, aveva dichiarato che doveva fare quanto chiedeva il suo insegnante.

L'altra ragazzina era stata inoltre toccata in modo inappropriato dopo essere stata convinta a spogliarsi per interpretare una scena legata alla mitologia greca.

Una terza vittima è stata inoltre aggredita più volte dal settembre 2020 all'ottobre 2021, riuscendo a fuggire.