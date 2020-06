Alex Zanardi, suo figlio condivide la toccante foto in ospedale

Il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, ha condiviso su Instagram una foto scattata in ospedale in questi giorni drammatici; anche Papa Francesco ha scritto al campione.

Il figlio di Alex Zanardi ha pubblicato una foto su Instagram in cui stringe la mano a suo padre, attualmente ricoverato in terapia intensiva dopo il gravissimo incidente di qualche giorno fa. Nelle ultime ore, anche Papa Francesco ha scritto una lettera al campione, lettera che è stata pubblicata dal Corriere Della Sera.

Alex Zanardi sta lottando, ancora una volta, per rimanere in vita dopo il terribile incidente in cui è rimasto coinvolto lo scorso 19 giugno. Il campione paraolimpico resta in gravissime condizioni, come sottolineano i bollettini medici, dopo che con la sua handbike si è schiantato contro un camion proveniente dall'altra corsia.

In queste ore Niccolò Zanardi, il figlio ventiduenne di Alex, ha ripreso a scrivere su Instagram dopo uno stop di quasi cinque anni. Oggi ha pubblicato una bellissima foto in cui tiene la mano del padre "io questa mano non la lascio. Dai papà, anche oggi un piccolo passo avanti",scrive il ragazzo che ieri aveva pubblicato una foto del padre con la scritta "Forza papà, ti aspetto, torna presto".

Alex non è solo un campione, è un esempio di vita e questo lo sa anche Papa Francesco che ha deciso di scrivergli una lettera recapitata alla Gazzetta dello Sport. "Prego per te- ha scritto Papa Bergoglio - Attraverso lo sport hai fatto della disabilità una lezione di umanità per tutti". Francesco inoltre ringrazia Zanardi per l'esempio che è riuscito a dare: "Grazie per aver dato forza a chi l'aveva perdita".