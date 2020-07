Alex Zanardi: le condizioni instabili preoccupano, trasferito d’urgenza al San Raffaele

Alex Zanardi è stato trasferito di nuovo in terapia intensiva, questa volta al San Raffaele di Milano: le sue condizioni instabili preoccupano i medici.

Le condizioni instabili di Alex Zanardi hanno reso necessario un nuovo trasferimento in terapia intensiva: è quanto hanno comunicato i medici, annunciando l'arrivo del campione al San Raffaele di Milano.

Claudio Zanon, direttore sanitario dell'Ospedale Valduce, ha rilasciato il seguente comunicato sulle condizioni di Alex Zanardi: "In data odierna, a fronte di intercorsa instabilità delle condizioni cliniche del paziente Alex Zanardi, dopo opportune consultazioni con il Dr. Franco Molteni, Responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, struttura afferente all'Ospedale Valduce, dove il paziente era degente dal 21 luglio, e gli specialisti di riferimento, è stato disposto il trasferimento dello stesso, con adeguati mezzi e adeguata assistenza, presso il reparto di Terapia Intensiva dell'Ospedale San Raffaele di Milano".

Claudio Zanon ha precisato che non saranno emessi nuovi comunicati di aggiornamento. Alex Zanardi era stato trasportato dall'Ospedale di Siena a Villa Beretta per iniziare il lungo percorso di riabilitazione, anche se la prognosi restava riservata a causa della grave situazione neurologica del paziente. I dottori avevano deciso di risvegliare Alex Zanardi dal coma farmacologico poco più di una settimana fa, ora il quadro generale sembra essere peggiorato, speriamo che il grande campione riesca a superare anche questa ennesima battaglia per la vita.