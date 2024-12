Alex Garland torna nel mondo della guerra con Warfare, ecco il trailer

Alex Garland e Ray Mendoza hanno diretto il nuovo film, ambientato durante la guerra in Iraq, intitolato Warfare, ecco il trailer.

Alex Garland, dopo la buona accoglienza ottenuta da Civil War, torna nel mondo della guerra con Warfare, film diretto insieme a Ray Mendoza, un veterano che ha combattuto durante la guerra in Iraq. Nel trailer ufficiale si possono ora vedere le prime sequenze del progetto realizzato con un cast stellare che comprende anche Joseph Quinn e Will Poulter.

Cosa racconterà Warfare

Al centro della trama c'è un gruppo di Navy SEAL americani che si ritrovano a lottare per la sopravvivenza mentre sono in territorio nemico.

Warfare seguirà gli eventi in tempo reale e basandosi sui ricordi delle persone che li hanno vissuti.

Nel cast del film, che si preannuncia come ricco di tensione e momenti emozionanti, ci sono D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis, la star di Heartstopper Kit Connor, Finn Bennett, Taylor John Smith, Michael Gandolfini, Adain Bradley, Noah Centineo, Evan Holtzman, Henrique Zaga, Joseph Quinn che è stato recentemente tra i protagonisti di Il Gladiatore II, e Charles Melton.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato il film

Mendoza, che ha firmato la sceneggiatura di Warfare, ha collaborato con Alex Garland come supervisore ed esperto del mondo militare durante la realizzazione di Civil War, lungometraggio che ha visto protagonisti Kirsten Dunst, Wagner Moura e Cailee Spaeny.

Civil War: un'America depressa e impaurita nel film di Alex Garland

Il progetto, che seguiva un gruppo di fotografi e giornalisti mentre viaggiano attraverso gli Stati Uniti alle prese con una nuova guerra civile, partendo da New York e arrivando a Washington, ha incassato ben 126 milioni di dollari in tutto il mondo.

Garland, nel 2025, sarà protagonista nelle sale anche con 28 Anni Dopo, l'atteso sequel di 28 giorni dopo che è stato diretto da Danny Boyle e di cui è co-autore e produttore.