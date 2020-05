Alessandro Rak live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Sarà Alessandro Rak l'ospite del Salotto Cinefilo di Movieplayer oggi in live su Twitch alle 18:00 in punto. Al microfono di Giuseppe Grossi, il regista racconterà la propria esperienza nel campo dell'animazione italiana, ripercorrerà le tappe dei suoi lavori passati, guardando al prossimo film, The Walking Liberty.

Animatore, regista, addirittura fumettista, Alessandro Rak, napoletano doc, ha fondato nel 2001 il proprio studio d'animazione - Rak&Scop, insieme ad Andrea Scoppetta -, un vero e proprio laboratorio creativo. Cortometraggi (come Teste al muro e Va', realizzato per il Med Video Festival), videoclip (per artisti come 24 Grana e Bisca) ma non solo: nella carriera dell'eclettico Alessandro Rak ci sono anche i fumetti (Ark, Zero or One, Bye Bye Jazz e A Skeleton Story).

L'arte della felicità: una scena del film di Alessandro Rak

Per l'esordio nel mondo dei lungometraggi, rigorosamente animati, bisogna aspettare il 2013, anno in cui dirige e scrive (insieme a Luciano Stella) L'arte della felicità, storia di rimpianti e speranze in una Napoli apocalittica. Presentato in anteprima mondiale al Lucca Comics & Games, il film si rivela un successo di pubblico e critica non solo in Italia ma anche all'estero, dove vince il Premio per la Miglior Opera Prima al Raindance Festival di Londra, e il premio come Miglior film d'animazione, nel 2014, agli European Film Awards.

Nel 2017 la consacrazione: Alessandro Rak realizza Gatta Cenerentola, film d'animazione ispirato alla fiaba di Giambattista Basile e all'opera teatrale di Roberto De Simone. Presentato al Festival del cinema di Venezia in anteprima (dove vince 4 premi), Gatta Cenerentola è in lizza, nel 2018, per entrare nella cinquina dei Migliori film d'animazione agli Oscar. Nello stesso anno, ai David di Donatello, a fronte di 7 nomination, il lungometraggio porta a casa due statuette: Miglior produttore e Migliori effetti speciali visivi.

Quali altri traguardi si prepara a raggiungere con il prossimo film The Walking Liberty? Alessandro Rak ci racconterà qualcosa in più nella live di Movieplayer (qui il link del nostro canale Twitch ufficiale per partecipare alla diretta con domande e curiosità) dalle 18:00 alle 19:00, in compagnia di Giuseppe.