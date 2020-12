Alessandro Gassmann: frecciata al Grande Fratello Vip 5, definito "becera concorrenza"

Alessandro Gassman ancora all'attacco del Grande Fratello Vip 5 e del tipo di intrattenimento che rappresenta

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata di The Voice Senior, il programma di Antonella Clerici aveva tra i concorrenti anche il padre di Giorgia, il signor Giulio di 77 anni ha incantato i giudici con la sua voce: Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Al Bano e Jasmine Carrisi si sono girati apprezzando l'interpretazione To love somebody di Michael Bublé del papà della cantante.

The Voice Senior ieri è stato visto da 4.189.000 telespettatori con uno share 18.90%, il programma della Clerici ha battuto il Grande Fratello Vip 5 che ha avuto 3.369.000 telespettatori con uno share del 18.52%. La vittoria dello spin-off di The Voice of Italy ha esaltato Alessandro Gassmann che ha manifestato la sua gioia su Twitter elogiando il programma della Clerici e definendo il reality di Mediaset "becero". Nel post di Alessandro si legge: "TheVoiceSenior è l'ennesima prova che è possibile fare televisione d'intrattenimento popolare, senza dover necessariamente essere volgari, divertendo e battendo la concorrenza becera". Anche se il programma di Alfonso Signorini non è mai menzionato il riferimento è palese.

Alessandro Gassman già a ottobre era stato critico nei confronti del reality, ospite di TV Talk aveva commentato gli ottimi ascolti della sua fiction Io ti cercherò nei confronti del Grande Fratello Vip 5 dicendo "Una finzione molto realistica sta vincendo contro un realismo un po' finto".