Alessandro Di Battista torna in tv: stasera da Floris a diMartedì su La7

Alessandro Di Battista torna in video dopo i problemi di salute avuti a Cuba e sarà ospite di Giovanni Floris nella puntata di stasera di diMartedì, tra politica italiana, economia e attualità internazionale.

Torna questa sera, martedì 29 settembre, l'appuntamento con diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris su La7. Tra i protagonisti della puntata ci sarà Alessandro Di Battista, atteso per un ritorno in video particolarmente significativo dopo il grave problema di salute che lo aveva colpito mentre si trovava a Cuba.

Per Di Battista si tratta infatti di una della sua prima apparizione in un talk show televisivo dopo il delicato periodo vissuto nelle scorse settimane. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle si trovava a Cuba per un reportage quando, alla fine di agosto, era stato ricoverato a causa di un forte mal di testa. Dopo il trasferimento all'Avana, era stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente aveva fatto rientro in Italia con un'aeroambulanza.

La sua presenza nello studio di Floris rappresenta dunque uno dei momenti più attesi della serata. Di Battista sarà chiamato a confrontarsi sui principali temi dell'attualità politica italiana e internazionale, insieme agli altri ospiti della trasmissione, tra i quali figura anche Pier Luigi Bersani.

diMartedì, i temi della puntata: dal governo alle elezioni suppletive di Reggio Calabria

Al centro della puntata ci sarà l'analisi dei rapporti di forza tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Tra gli argomenti affrontati ci sarà anche il peso del caro carburanti sul consenso nei confronti del governo e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla luce anche delle iniziative di alcune compagnie per introdurre un tetto al prezzo di benzina e gasolio.

Grande attenzione sarà dedicata inoltre alla nuova fase della politica italiana e all'ingresso sulla scena di Roberto Vannacci, anche alla luce del risultato ottenuto dal suo candidato alle elezioni suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria.

Il voto si è concluso con la vittoria di Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, che ha ottenuto il 51,02% dei voti. Al secondo posto Frank Benedetto, espressione dell'alleanza di centrosinistra, con il 36,59%. Il candidato di Futuro Nazionale legato a Vannacci, Domenico Giannetta, ha raccolto il 10,94%, mentre Francesco Toscano si è fermato all'1,44%. L'affluenza definitiva è stata del 22,34%.

Il risultato delle suppletive sarà quindi uno degli elementi della discussione politica nello studio di Floris, insieme agli equilibri tra le diverse forze in campo. Spazio anche alla politica estera, con le ultime novità sui conflitti in corso e sulle conseguenze del loro protrarsi per l'Italia e per l'Europa.

Sul fronte economico, invece, riflettori puntati sulle novità attese con la prossima manovra economica, in particolare sulle misure che potrebbero incidere sulle tasche degli italiani, tra fisco e pensioni. Si tratta dell'ultima legge di bilancio prima del voto. A completare la puntata ci sarà, come da tradizione, la copertina satirica di Luca e Paolo.