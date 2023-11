Alessandro Cecchi Paone 'Io e Simone Antolini ci sposiamo a Napoli, avrò un marito ed una figlia di 5 anni'

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno deciso di sposarsi, il prossimo dicembre, nella sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli. La cerimonia sarà officiata dal sindaco del capoluogo campano. Il divulgatore scientifico, nel corso di un'intervista all'Adnkronos ha spiegato che la festa si terrà in uno dei teatri storici napoletani.

Matrimonio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini a Napoli

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno annunciato il loro imminente matrimonio che si terrà nella Sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli, città a cui sono legati per diverse ragioni.

Alessandro Cecchi Paone ha raccontato all'Adnkronos che il 22 dicembre si sposerà a Napoli "Nella Sala d'onore del Maschio Angioino del Comune di Napoli mi sposerò con Simone Antolini". La coppia si frequenta da due anni ed ha condiviso anche l'esperienza dell'Isola dei Famosi.

Dettagli sulla cerimonia e officiante

La cerimonia sarà officiata da Gaetano Manfredi: "Il sindaco di Napoli ci tiene molto ad esserci", ha spiegato Alessandro che conosce il primo cittadino da quanto Manfredi era Rettore dell'università di Napoli e poi ministro della Ricerca.

Testimoni e scelte Significative

Due donne saranno i testimoni di nozze di Alessandro Cecchi Paone: Cristina Navarro ed Emma Bonino. La prima e l'ex moglie di Cecchi Paone, i due sono stati sposati per circa dieci anni "Viene apposta per me da Madrid", ha svelato il futuro sposo. "Emma Bonino è la mia donna di riferimento della politica e delle unioni civili", ha continuato.

Napoli, scelta affettiva e luogo dei festeggiamenti

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno scelto Napoli sia per l'amicizia con il sindaco sia perché "Napoli è una città a cui sono molto legato, c'ho vissuto e ho frequentato la quinta elementare e la prima media per motivi di lavoro di mio padre e poi perché da 25 anni insegno all'università di Napoli Scienze della comunicazione e ci vado tutte le settimane".

"Anche le mie vacanze le faccio sempre nella casa di famiglia a Positano che è un'appendice napoletana", ha spiegato Alessandro.

Grande festa e indizi sulla location

"Faremo una grande festa", ha raccontato Alessandro all'Adnkronos: "Anche per questo ci sposiamo a Napoli, in quella città regna il buonumore, l'allegria e la festosità. Napoli è pronta ad accoglierci con entusiasmo e fuochi di artificio".

Nessuna anticipazione sulla location dei festeggiamenti, anche se il giornalista regala qualche indizio: "Ancora non posso dire quale sarà ma accoglieremo gli amici in uno dei teatri storici di Napoli che ci darà modo di fare sia la cena, sia la festa, sia la discoteca. Tutto insomma si terrà in questo tempio della storia del teatro napoletano".

Invitati Vip e possibile incontro scintillante

Non saranno tantissimi gli invitati Vip del matrimonio, ma ci potrebbe essere un incontro che promette scintille. Alessandro infatti inviterà sia Barbara D'Urso che Myrta Merlino, che adesso conduce Pomeriggio 5, proprio al posto della presentatrice partenopea.

Tra le invitate anche Vladimir Luxuria: "Grande compagna di battaglie civili; al di là delle posizioni politiche, tra noi due c'è una sintonia totale".

Racconto del Coming Out e nuova vita familiare

"Cristina è stata la prima a sapere di questo cambiamento del mio mondo interiore. Siamo stati molto male ma non essendoci stato inganno abbiamo superato insieme quel difficile momento", ha detto Alessandro raccontando come ha vissuto Cristina il suo coming out.

"Pensavo di non essere destinato a mettere su famiglia perché non ho avuto figli e invece a 60 anni, non l'avrei mai detto, mi sono ritrovato un nuovo marito di 23 anni, una bambina di 5 anni, figlia di Simone e che vive con noi, e una cagnetta di 5 mesi. Insomma, la nostra sarà una vera e propria famiglia allargata", ha concluso Alessandro Cecchi Paone che mesi fa aveva ipotizzato di sposarsi in Spagna..