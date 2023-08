Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini vogliono sposarsi in Spagna: 'Adotteremo Melissa'

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini vogliono volare in Spagna per potersi sposare: ecco chi celebrerà le nozze

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si preparano per il loro futuro matrimonio, dopo due anni di relazione. Nonostante le critiche e i dubbi da parte di alcuni, complice la differenza di 34 anni tra loro, i due ex partecipanti all'Isola dei famosi sono felici insieme. Hanno pianificato di viaggiare in Spagna per celebrare le loro nozze. Inoltre, hanno intenzione di adottare Melissa, la figlia di Simone.

Alessandro Cecchi Paone ha condiviso la loro decisione con Chi. Era stato proprio questo settimanale, diretto da Alfonso Signorini, a pubblicare la prima foto del divulgatore scientifico insieme a Simone Antolini. Nell'agosto del 2022, Alessandro aveva rivelato al magazine la loro relazione. "È una grande e dolce passione estiva, una storia molto recente che stiamo, se così vogliamo dire, sperimentando. Abbiamo già fatto un paio di uscite pubbliche insieme, a Rimini da Simona Ventura e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio libro e a Milano Marittima al Vip Master Tennis. Nel corso dell'estate la storia sta crescendo e qui avete fotografato un momento bello tra noi".

La storia ha continuato a svilupparsi nel corso di questi mesi, e Cecchi Paone afferma che grazie al suo compagno si è sentito rinascere. "Sono felice, sereno. Il merito è di Simone e della sua meravigliosa famiglia. Melissa, sua figlia, vive oramai sempre con noi. Allo stesso tempo sono diventato molto amico di Samantha, la mamma di Simone. Ricorderà che all'inizio non prese al meglio l'omosessualità del figlio, poi arrivò l'appello di Maurizio Costanzo, in una delle ultime puntate del suo talk show, e oggi eccoci qua: tutti in vacanza assieme a Positano".

Alessandro e il compagno hanno partecipato all'ultima edizione dell'Isola dei famosi, i due abbandonarono il programma per problemi di salute di Simone che accusò un improvviso malore.

Le nozze tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

Nell'intervista al magazine, il divulgatore scientifico ha discusso dei suoi prossimi piani di matrimonio, condividendo informazioni su dove si svolgeranno e su chi officerà la cerimonia: "Ci uniremo civilmente, davanti a Emma Bonino, prima di Natale. Poi, se non dovessero cambiare le cose nel nostro Paese, seguiremo l'invito di Cristina, la mia ex moglie nonché la nostra più grande alleata, di sposarci in Spagna attraverso il matrimonio egualitario. Questo mi permetterà di adottare la piccolina al fine di prendermene cura legalmente e formalmente".

Melissa è nata quanto Simone aveva 17 anni, da circa un anno conviveva con una ragazza, madre della piccola. Durante l'Isola dei famosi, Simone Antolini, parlando della bambina aveva detto: "Melissa è ufficialmente mia figlia. Compirà 5 anni il 2 agosto. È nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza. Io avevo 17 anni e lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. Io e Melissa siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella. Ma soprattutto c'è una grande complicità di padre e figlia. L'isola mi ha insegnato a maturare parti che comunque necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose. Negli ultimi anni non era così scontato:".