Alessandro Borghese sfida i The Jackal, puntata speciale di 4 Ristoranti su Sky Uno

In vista della nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, il 16 aprile su Sky Uno va in onda una puntata speciale con i The Jackal: riuscirà il gruppo napoletano ad avere la meglio sullo chef?

Alessandro Borghese 4 Ristoranti va in onda giovedì 16 aprile su Sky Uno con una puntata speciale con i The Jackal. Questa volta lo chef non dovrà giudicare i quattro ristoratori ma sfiderà in cucina il gruppo napoletano che spopola sul web.

Alessandro Borghese ha voluto preparare una gradita sorpresa a tutti gli spettatori di 4 Ristoranti. La nuova stagione - che partirà il 23 aprile - avrà un simpatico prologo con degli ospiti veramente speciali. Lo chef e conduttore televisivo ha accettato la sfida de I The Jackal e si prepara a misurarsi con loro dietro ai fornelli. Il 16 aprile vedremo Ciro del collettivo napoletano preparare il cavallo di battaglia del 'Maestro', la tradizionale "Cacio e pepe". Ciro però ha deciso di applicare una variante e creerà la 'Caciocavallo e pepe'. Il novello cuoco dovrà convincere i suoi colleghi ad assaggiare il suo piatto, cosa difficile visto le loro caratteristiche, Fru è "il precisino", Fabio è "il tradizionalista" mentre Simone è considerato "il salutista".

La sfida fra i The Jackal e Alessandro Borghese continuerà poi proprio nel ristorante di Alessandro Borghese, AB - Il Lusso della Semplicità di Milano. Lo chef dovrà cercare di soddisfare i palati raffinati di Fru, Fabio e Simone, che si mostreranno particolarmente esigenti, anche nell'ispezione accuratissima della cucina. Il solo Ciro continuerà nella sua acritica adulazione di Alessandro Borghese. Solo alla fine della puntata scopriremo se la creazione di Ciro è stata in gradi di competere con la Cacio e Pepe originale di Borghese.

La puntata andrà in onda su Sky Uno canale 108 di Sky o sul Digitale Terrestre sul canale 455 e sarà disponibile in streaming NowTV e su Sky Go.