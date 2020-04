Alessandro Borghese: “I ristoranti riapriranno, ma il governo deve darci regole precise"

Lo chef Alessandro Borghese si aspetta una forte ripresa dei ristoranti, dopo la riapertura degli stessi, ma chiede al Governo italiano delle regole precise da seguire per la Fase 2. In occasione della presentazione dei nuovi episodi di Alessandro Borghese - 4 ristoranti, lo chef stellato si è dilungato sull'attuale situazione che vive l'Italia e sull'immediato futuro e all'Huffington Post ha espresso parole di ottimismo.

Dal 23 aprile in prima serata su Sky parte la nuova stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Durante la presentazione del cooking show Borghese ha parlato del futuro della ristorazione nel nostro paese una volta terminata la Fase Uno, in attesa delle nuove norme governative. "Ho 60 persone in cassa integrazione, ma non posso permettermi di abbattermi per rispetto verso le loro famiglie - ha detto lo chef stellato - Secondo me la ripresa sarà forte perché la gente ha voglia di uscire, ha voglia di andare al ristorante e ha anche voglia di rilanciare l'economia. Succederà nel momento in cui capiremo quali sono le regole di ingaggio, che sono quelle che ci mancano. Se il governo non ci dà delle regole ben precise su cui possiamo riflettere, di notte non possiamo avere la visione di che cosa accadrà".

Dopo queste parole improntate all'ottimismo Alessandro ha analizzato la situazione alla luce delle nuove regole sul distanziamento sociale: "Intanto confido, per chi ha la possibilità, nell'arrivo dell'estate con i tavoli all'aperto. Il distanziamento, credo ci si organizzerà anche nelle cucine. Non mi preoccupano quelli di livello o stellati che hanno già postazioni non ravvicinate, ma le trattorie, quelli a conduzione familiare, i posti dove ci si recava ogni sera per stare in compagnia, i luoghi che vivono di aperitivo, sarà più difficoltoso osservare il distanziamento". Sull'uso delle mascherine lo Chef esprime le sue perplessità: "La storia delle mascherine mi inquieta francamente, io stesso che ho la mia attività sono abituato ad andare ai tavoli informarmi più volte se tutto va bene, non ho la sfera magica per guardare al futuro".

In questi giorni Alessandro Borghese è a casa come la maggior parte degli italiani "Sono un privilegiato - afferma - sono circondato dalle donne, una meravigliosa moglie, due figlie adorabili, che vedo tutti i giorni, non ci sono quasi mai, sempre in giro, e una simpatica suocera".