Alessandro Borghese Kitchen Duel, da oggi su SKY e NOW TV la seconda stagione

Parte oggi la seconda edizione di Alessandro Borghese Kitchen Duel, il cooking show in dieci puntate che andrà in onda dal lunedì al venerdì su SKY e NOW TV alle 19:00.

Dopo il successo della scorsa edizione, da oggi su SKY e NOW TV torna la nuova stagione di Alessandro Borghese Kitchen Duel, il cooking show in dieci puntate, ideato e prodotto da Level 33 e AB Normal, in onda su dal lunedì al venerdì alle 19:00 e in replica alle 13:00.

Condotto da chef Alessandro Borghese, volto amatissimo della televisione italiana e istrionico chef del ristorante milanese AB - Il lusso della semplicità, lo spin-off di Alessandro Borghese Kitchen Sound prevede ogni giorno una nuova sfida culinaria tra due cuochi dilettanti che, armati di pentole e guantoni, portano in scena il proprio cavallo di battaglia, duellando con un amico o un parente. In un'ambientazione che ricorda il Far West dei film di Sergio Leone, curata nei minimi dettagli per ricreare un clima di suspance e tensione, i due rivali dovranno cimentarsi in una ricetta scelta da loro, tra primi, secondi e dolci. A stemperare la sfida le incursioni di Chef Boy, alter ego animato dello chef Alessandro Borghese.

Al termine della contesa, nel programma (dal 30 novembre dal lunedì al venerdì alle 19 su Sky Uno - canale 108, digitale terrestre canale 455 - sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV) i duellanti dovranno sottoporre il frutto del loro lavoro ai due giudici di gara, uno tecnico ed uno pop, in attesa del verdetto finale. Nei dieci episodi si alterneranno in giuria personaggi noti del mondo della cucina e dell'intrattenimento, come i maestri pasticceri Luigi Biasetto e Sal De Riso, gli chef stellati Giancarlo Morelli e Tommaso Arrigoni, lo chef Elio Sironi, la food editor Carla Icardi, i giornalisti e conduttori radio Gabriele Parpiglia, Daniele Battaglia e Giuseppe Cruciani e la iena Nicolò De Devitiis.

E ancora, l'esperto di cucina Allan Bay, l'ex direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi, il critico Luigi Cremona, la giornalista esperta di enogastronomia Eleonora Cozzella, la conduttrice Francesca Romana Barberini, la showgirl Romina Pierdomenico, l'imprenditore Umberto Pengo e l'influencer Clizia Incorvaia. I giudici, dopo aver assaggiato entrambe le portate, stabiliranno chi porterà a casa la vittoria e chi, invece, dovrà fermarsi a lavare i piatti...

L'appuntamento con Alessandro Borghese Kitchen Duel è dal 30 novembre dal lunedì al venerdì alle 19:00 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW TV.