Alessandro Borghese Celebrity Chef, la nuova stagione da oggi su TV8: giudici e ospiti

Alessandro Borghese Celebrity Chef torna con gli episodi inediti, girati negli spazi dei ristoranti di Venezia e Milano 'AB - Il lusso della semplicità', in prima tv assoluta, su TV8, dal 2 ottobre, dal lunedì al venerdì, alle ore 19:10. Alessandro Borghese si conferma alla conduzione del programma: ecco la giuria e gli ospiti della settimana.

Alessandro Borghese Celebrity Chef: I giudici

Il padrone di casa, Alessandro Borghese, uno dei volti più amati dal pubblico di TV8, è sempre affiancato in qualità di giudici da Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, e da Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera. A loro il compito di commentare i piatti, esternando dubbi e aspettative.

Format che convince pubblico e critica non si cambia. E così anche in questa nuova stagione due celebrities, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si sfidano ai fornelli, nell'inedito ruolo di Chef, per conquistare il titolo di puntata. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate.

Ospiti della prima settimana