Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Val Badia nella sesta puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la sesta puntata, una puntata ad alta quota sui pendii scoscesi dell'Alto Adige.

Il viaggio itinerante di chef Alessandro Borghese questa settimana fa tappa nella Val Badia alla ricerca del miglior ristorante di cucina ladina. In Val Badia sembra che il tempo si sia fermato, gli abitanti vivono di agricoltura e artigianato e sono i custodi dell'antica tradizione culinaria ladina, che viene rigorosamente tramandata di generazione in generazione. Ma che cos'è la cucina ladina? Piatti semplici ma molto gustosi, preparati con ciò che offre la terra: canederli, zuppe di orzo, frittelle con ripieno di ricotta e spinaci, strudel di mele e furtaies non mancano mai nei ristoranti e nei rifugi della zona. Questi piatti vengono ancora preparati rispettando le regole delle antiche ricette ladine o la nuova generazione ha deciso di rinnovarli? Chef Borghese sale ad alta quota per scoprirlo perché quattro ristoratrici hanno deciso di sfidarsi a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina ladina della Val Badia.

A contendersi il titolo ci sono: Uli con Tló Plazores, Alma con Fana Ladina, Svetlana con Adlerkeller e, infine, Verena con Rifugio La Marmotta. In questo episodio l'oggetto di bonus sono i canederli, un piatto tipico dell'antichissima tradizione contadina, che si può preparare a base di speck o di formaggio.

La puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti in onda oggi, giovedì 28 maggio, è disponibile su Sky Uno e, on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell'Unione Europea, e in streaming su NOW TV.