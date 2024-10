Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, per la prima volta in chiaro su TV8 le ultime puntate: ecco quando

Alessandro Borghese a dicembre festeggerà i 10 anni della sua creatura televisiva più famosa ma intanto si prepara al ritorno su TV8, per la prima volta in chiaro, delle ultime puntate di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti stagione 9, precedentemente andate in onda su Sky. Gli appuntamenti con lo show cult targato Banijay Italia saranno soltanto tre, distribuiti nel palinsesto di ottobre.

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: quando va in onda in chiaro

Tre puntate mai trasmesse in chiaro aspettano ora i telespettatori nel corso delle prossime settimane. Su TV8 Alessandro Borghese tornerà, a bordo dell'iconico van dai vetri oscurati, a partire da domani, mercoledì 9 ottobre, alle 21:30, al termine di 100% Italia. La prima tappa sarà Lucca, alla ricerca della migliore osteria.

Unica nel suo genere, Lucca vanta un centro storico dal fascino rimasto immutato nei secoli. Sono sufficienti pochi passi per rimanere incantati davanti all'Anfiteatro romano e alla Cattedrale di San Martino, oppure col naso all'insù fino alla cima della Torre Guinigi.

Anche la gastronomia lucchese ha radici centenarie come le mura che la proteggono, con un grande comune denominatore: l'osteria. Nate per sfamare i pellegrini che giungevano percorrendo la via Francigena, oggi sono disseminate tra le viuzze del centro e vantano peculiarità uniche, che distinguono un locale dall'altro. Dalle osterie tradizionali dove, tra un piatto di tordelli e un cucchiaio di zuppa, il tempo sembra essersi fermato, ai locali più contemporanei e innovativi, che sperimentano tecniche moderne ed esplorano nuovi orizzonti, senza dimenticare i sapori della carne alla brace e della rovellina alla lucchese. Tra osterie tipiche e nuova ondata urban, chef Borghese ricerca la vera anima culinaria di una città così antica. I 4 ristoranti lucchiesi in gara domani sera sono "Stella Polare" di Francesco, "Antica osteria già dal 1650" di Mariantonietta, "Osteria La Dritta" di Chiara e "La Corte dei Limoni" di Nicola.

Ci saranno poi altri due mercoledì sera da trascorrere in compagnia dello chef romano. Il 16 ottobre, sempre alle 21:30, 4 Ristoranti porterà il pubblico a Monza, alla ricerca del miglior ristorante chic. Sarà invece Mantova a ospitare l'ultima puntata su TV8, mercoledì 30 ottobre, alla ricerca del miglior ristorante contemporaneo in città.

Ricordiamo che tutte le puntate di Alessandro Borghese 4 Ristoranti sono sempre visibili in streaming on demand su NOW e su SkyGo.