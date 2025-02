Alessandro Borghese 4 Ristoranti arriva a Trani nella puntata in onda domenica 2 febbraio su Sky

Nella settima puntata, in onda stasera su Sky e NOW, Alessandro Borghese e il suo van arrivano a Trani per incoronare il miglior ristorante del centro storico.

Chef Borghese vola in Puglia nella nuova puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti, in onda stasera su Sky Uno alle 21:15, anche in streaming su NOW e SkyGo. La meta del viaggio è infatti Trani, antico crocevia di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente.

Nell'appuntamento di domenica 2 febbraio, lo chef, a bordo del suo van, indagherà le tradizioni culinarie di una delle città d'arte più caratteristiche del Meridione, che attrae migliaia di turisti grazie alla sua suggestiva cattedrale affacciata sul mare e all'imponente castello svevo di Federico II.

4 Ristoranti: le anticipazioni di domenica 2 febbraio

La proposta gastronomica di Trani, anche conosciuta come "perla dell'Adriatico", è la sintesi perfetta della cucina di mare e di terra, dai rinomati prodotti ittici ai piatti semplici della tradizione come fave e cicoria, cime di rapa e riso patate e cozze. In città le trattorie s'alternano ai ristoranti gourmet e il pesce fresco si mescola allo street food.

Le regole del gioco restano immutate, a cambiare, come sempre, è solo lo special, differente in ciascuna puntata. Questa settimana l'ingrediente comune ai quattro contendenti saranno le orecchiette, regine della cucina pugliese, un formato di pasta versatile che si adatta a qualsiasi condimento.

I ristoranti in sfida a Trani