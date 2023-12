Alessandro Borghese 4 Ristoranti su Sky Uno: stasera viaggio a Lisbona

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera 31 dicembre alle 21:15 su Sky Uno, e in streaming su NOW. L'iconico van viaggia con destinazione Portogallo. Tra fado e saudade: si elegge il miglior ristorante nel centro di Lisbona.

La tappa del 31 dicembre 2023

A poche ore dal nuovo anno, Alessandro Borghese svela il suo spirito esploratore, immergendosi nelle vie del centro di Lisbona. La città, con il suo lungo ponte sospeso e i caratteristici tram, si rivela come un caleidoscopio di quartieri unici, ognuno con la propria storia e anima. Lisbona, malinconica e decadente ma al tempo stesso giovane e bohémien, si prepara a ospitare il confronto culinario.

Sotto il ritmo inconfondibile del fado, la musica popolare portoghese, Borghese sfiderà i ristoratori italiani nella scelta del miglior ristorante italiano nel cuore di Lisbona. La città, ricca di cultura gastronomica, presenta una vasta gamma di locali che mescolano tradizioni italiane con l'influenza della cucina portoghese.

In un episodio ricco di sapore, il baccalà, indiscusso protagonista delle tavole portoghesi, diventa il protagonista indiscusso. I quattro ristoranti in competizione - "Makkà Restaurant," "Davvero," "La Pasta Fresca," e "Parao73" - dovranno affrontare una sfida culinaria unica, preparando piatti che esaltino la versatilità del gustoso pesce.

Le regole del gioco rimangono immutate, con i ristoratori valutati su accoglienza, servizio, preparazione e creatività. La tensione cresce mentre i commensali assegnano punteggi da 0 a 10 in ogni categoria, e tutti dovranno confrontarsi nella sfida del piatto o ingrediente caratteristico del territorio.

Il giudizio di chef Borghese sulla sfida viene svelato solamente alla fine e, come sempre, i suoi voti possono confermare o ribaltare l'intera classifica. Il vincitore di puntata, poi, oltre all'ambitissimo titolo di miglior ristorante, riceverà un contributo economico da investire nella propria attività.

I ristoranti in gara

Makkà Restaurant di Carmine

Nel quartiere Campo Pequeno, il "Makkà Restaurant" di Carmine è una nuova oasi culinaria italiana. Con un design moderno e un tocco vintage, il locale offre un'atmosfera sofisticata. Carmine, umile e critico, punta a educare i clienti alla cucina italiana autentica, modificando con maestria il menu tradizionale. Il ristorante promette una combinazione di piatti curati e prodotti di alta qualità, presentati in uno degli ambienti più belli di Lisbona.

Davvero con Isaac

All'interno dell'Hotel Sublime Lisboa nel quartiere Amoreiras, "Davvero" di Isaac si distingue per un dehor romantico e un'atmosfera signorile. Originario del Ghana e appassionato di cucina fin da bambino, Isaac ha viaggiato per il mondo, portando la sua esperienza in Portogallo. La sua cucina, semplice e ancorata alla tradizione, si contraddistingue per impiattamenti curati e gourmet, riflettendo la sua umiltà e consapevolezza.

La Pasta Fresca di Stefania

A Campo Pequeno, "La Pasta Fresca" di Stefania è un autentico ristorante italiano dove tutto è fatto a mano. Originaria di Napoli, Stefania gestisce il locale assieme al marito, offrendo una cucina casalinga che richiama profumi e sapori autentici.

Il ristorante si distingue per la produzione interna di pasta fresca, unica nel suo genere a Lisbona. Stefania, determinata e indipendente, vuole condividere la forte personalità del suo locale.

Parao73 di Angelo

Situato nel quartiere multiculturale di Arroios, "Parao73" di Angelo accoglie i clienti in ogni momento della giornata. Con un design moderno e la produzione interna di prodotti freschi, il locale racconta la storia di Angelo, partenopeo d'origine.

Appassionato fin da bambino del mondo della ristorazione e della produzione casearia, Angelo vuole mostrare la sua concezione di cucina napoletana in chiave moderna, utilizzando prodotti portoghesi per creare autentici piatti italiani.