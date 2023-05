Alessandro Borghese Celebrity Chef, torna stasera su TV8: ospiti e anticipazioni

Stasera, 12 maggio, torna Alessandro Borghese Celebrity Chef, in prima serata, alle 21:30, su TV8. Ecco gli ospiti e le anticipazioni degli episodi inediti del format prodotto da Banijay Italia, girati negli spazi del ristorante milanese 'AB - Il lusso della semplicità'.

Il padrone di casa, chef Alessandro Borghese, uno dei volti più amati dal pubblico di TV8, è affiancato in qualità di giudici da Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze, e da Angela Frenda, Food editor del Corriere della Sera. A loro, si aggiunge, nelle vesti di giudice anche Costantino della Gherardesca, che assegna il suo premio per la critica (la speciale stella "della Gherardesca"), che interpreta il gusto dei clienti più esigenti del mondo, ma non contribuisce alla vittoria del Celebrity Chef.

Il primo appuntamento di visione si articola in due puntate. Nella prima si sfidano Rocco Siffredi e Lucia Ocone; a seguire, Giulia Bevilacqua e Francesco Mandelli. Nelle puntate successive, in sfida Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli (19 maggio); Elisabetta Gregoraci e Sergio Frisciaa (26 maggio); Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli (2 giugno).

Il vincitore è decretato dal voto dei due giurati e da quello dei commensali, tramite stelle bianche o nere a seconda del colore della casacca da chef indossata dai vip. La celebrity che riceverà più stelle al termine della cena conquisterà il titolo di Celebrity Chef della serata.