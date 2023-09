Alessandro Borghese 4 Ristoranti da stasera su Sky Uno: Bassano del Grappa nella puntata del 3 settembre

Riparte l'avvincente viaggio tra i ristoratori italiani di Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Le nuove sfide prendono il via stasera su Sky Uno e in streaming solo su NOW: chef Borghese salirà a bordo del suo inconfondibile van dai vetri oscurati, pronto a macinare chilometri su chilometri per scoprire le nuove tendenze della cucina nostrana e per decretare i ristoratori migliori.

Nella puntata di questa domenica 3 settembre chef Alessandro Borghese vivrà la sua prima tappa a Bassano del Grappa, per poi spostarsi in Umbria, a Tropea, ad Ascoli e in Irpinia per sperimentare nuove forme di ristorazione lungo tutto la penisola. In questa edizione ancora maggior attenzione al territorio di riferimento: non a caso, i piatti e gli ingredienti più tipici e tradizionali di ciascuna zona diventeranno sempre più protagonisti dei nuovi episodi.

Anticipazioni del 3 settembre

A Bassano Del Grappa, nella prima destinazione di questo nuovo itinerario Alessandro Borghese cercherà il miglior ristorante storico della città. Bassano, ai piedi dell'omonimo monte, è considerata la capitale mondiale degli Alpini, ai quali è dedicato l'inconfondibile ponte di legno sul fiume Brenta. Oltre alle innumerevoli testimonianze storiche, la città vanta anche una tradizione gastronomica importante, influenzata prima da Venezia e poi dalla cultura asburgica. La cucina bassanese si compone di ingredienti poveri, come la polenta e l'anatra, ma ricchi di storia e autenticità. E Alessandro Borghese ricercherà proprio quei valori durante il suo viaggio culinario: la vera tradizione bassanese dimora ancora negli storici locali aperti da generazioni oppure oggi si trova nei ristoranti che hanno scelto di modernizzarsi pur rimanendo fedeli alla cucina locale?

I ristoranti di Bassano del Grappa in gara

In gara in questo episodio ci sono "Birraria Ottone" di Giorgia, "Danieli" di Edoardo, "Ristorante Al Ponte" di Antonio e "Osteria Il Terraglio" di Andrea.