Alessandro Borghese 4 Ristoranti: le nuove puntate su Sky Uno, ecco quando

La sesta stagione di Alessandro Borghese 4 Ristoranti inizia il 23 aprile 2020 su Sky Uno in prima serata. Il format culinario torna con le puntate inedite che andranno in onda alle 21.15 sul canale 108 di Sky o sul Digitale Terrestre sul canale 455. Il programma sarà disponibile in streaming su Now TV e su Sky Go.

La formula della sesta edizione del noto cooking-show guidato dallo chef Alessandro Borghese non è cambiata - anche se è prevista una puntata speciale di 4 ristoranti con i The Jackal. Quattro ristoratori di una stessa zona si sfideranno per stabilire chi è il migliore. Come sempre ogni ristoratore dovrà invitare a cena i colleghi. Questi giudicheranno location, menu, servizio e conto, con dei voti che vanno da 0 a 10.

Prima di ogni cena, Alessandro fa un'accuratissima ispezione della cucina dell'ospite. Nel corso della cena lo Chef valuta altri parametri come il servizio al tavolo, l'accoglienza, la descrizione del piatto ed ovviamente il vino. Alla fine della trasmissione i voti di Borghese possono confermare o ribaltare l'intera classifica. L'ulteriore bonus di 5 punti a disposizione del conduttore rende la sfida ancora più imprevedibile. Il vincitore di ogni puntata si aggiudica il montepremi a disposizione finalizzato ad investire nella propria attività.

Nel corso della stagione Alessandro Borghese 4 Ristoranti farà tappa in affascinanti località della nostra penisola alla ricerca di nuovi ristoratori che avranno voglia di sfidarsi e mettersi in gioco. Tutti i ristoratori che partecipano alla trasmissione potranno arricchire il loro locale con il "bollino" 4 RISTORANTI esposto all'esterno, un distintivo di qualità che aiuterà ad attirare nuova clientela.