Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Milano nella settima puntata, stasera su Sky Uno

Alessandro Borghese 4 Ristoranti torna stasera su Sky Uno e Now TV alle 21:15 con la settima puntata, che si dipana all'ombra del Duomo e in quella che ormai per lo chef più amato della TV è una seconda casa.

Questa settimana infatti Alessandro Borghese è a Milano, nella metropoli dove vive con la sua famiglia e gestisce il suo locale AB - Il lusso della semplicità, alla ricerca del miglior brunch del capoluogo lombardo. In città mode e tendenze sul cibo passano velocemente. Tutte tranne una, il brunch appunto. In voga da più di un decennio, sopravvive alla frenesia e alle continue offert. È una via di mezzo tra una colazione e un pranzo, un mix di dolce e salato: club sandwich e brownie, uova strapazzate e yogurt, tutto accompagnato da tè, spremuta di arancia, centrifuga e caffè americano. Insomma, il brunch ormai ha sostituito il classico pranzo della domenica. Ma Milano che tipo di brunch propone? Chef Borghese è nel capoluogo lombardo per scoprirlo perché quattro ristoratori hanno deciso di sfidarsi per aggiudicarsi il titolo di miglior brunch di Milano.

A contendersi il titolo questa settimana ci sono: Alba con Crazy Cat Cafè, Matteo con Hygge, Youssra con Tenoha e, infine, Michele con Piccolo Cafè & Restaurant. L'oggetto di bonus sono le uova, le regine di un brunch degno di questo nome, che permettono di lasciare spazio alla creatività dei quattro ristoratori dato che potranno essere cucinate all'occhio di bue, strapazzate, al tegamino, in camicia, alla coque, o anche in una frittata.

