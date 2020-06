Alessandro Borghese 4 Ristoranti: Lunigiana, chi ha vinto l'ultima puntata

Alessandro Borghese ha viaggiato a cavallo di tre regioni, Toscana, Liguria ed Emilia, per assaporare tutti i sapori della Lunigiana e decretare chi ha vinto la sfida: l'Agriturismo Montagna Verde è il miglior ristorante in un borgo della zona.

Alessandro Borghese chiude in bellezza la stagione del suo 4 Ristoranti, visitando un posto, la Lunigiana, a cui da stasera penseremo come una delle zone con miglior qualità della vita in Italia. Piccoli borghi splendidi alla vista abitati da non più di 300 anime per volta, in cui ci si concede ancora il lusso di dirsi fieramente contadini del proprio orto, in cui si può assaporare il trascorrere del tempo in ogni suo attimo, in cui si possono gustare, all'interno di una torre medievale, per esempio, gli ottimi piatti cucinati da Luca, il giovane chef dell'Agriturismo Montagna Verde, ristorante che ha vinto. E che sorge in una frazione, Apella, con appena 7 abitanti.

Un'ultima puntata che scalda il cuore, insomma (e accende le papille gustative), e che dà tutto sommato un ottimo suggerimento per le vacanze in questo disgraziato 2020 che avrebbe proprio bisogno di un po' di pace nella bella Lunigiana.

Una puntata, soprattutto, in cui alla fine vince Luca ma non perde nessuno degli altri sfidanti. Non perde Francesca, che anzi si appropria anche dei 5 punti di bonus per gli sgabei alle castagne della sorella Sara. Non perde Jonathan, di cui tutti ora vorremmo assaggiare almeno il coniglio fritto con i carciofi. Non perde Silvana, la frizzante marchesa di Pontebosio, proprietaria addirittura di un intero castello.

Dopo carne, pesce, cucina medievale, veleni e cattiverie, chef Borghese conserva il dolce per il gran finale. E ci lascia con la curiosità di sapere cosa ci sarà nel menù della prossima stagione.

Scopriamo qualcosa in più sull'Agriturismo Montagna Verde, vincitore della puntata: Luca, 30 anni, è il titolare e lo chef. La scelta di Luca di rimanere a vivere in un piccolo borgo è stata dettata dal legame che tutta la sua famiglia nutre per la Lunigiana, sia Luca sia sua sorella hanno infatti voluto raccogliere l'eredità del padre. L'agriturismo, che unisce tradizione e calore, si trova in un piccolo borgo di sole 7 anime, mentre il ristorante sorge all'interno di un'antica torre medievale del 1100, appartenente alla famiglia dei Malaspina, che è stata ristrutturata nel 1995. La cucina si basa principalmente sulle ricette che Luca ha imparato dalla mamma, dalla nonna e da tutte le donne che negli anni si sono alternate ai fornelli prima di lui.