Alessandro Borghese - 4 Ristoranti: si vola a Lampedusa nella seconda puntata, stasera su Sky Uno

Stasera su Sky Uno e in streaming su NOW va in onda la seconda puntata stagionale di Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, in cui lo chef eleggerà il miglior ristorante di Lampedusa.

Dopo lo speciale esordio della scorsa settimana, che ha portato Alessandro Borghese - 4 Ristoranti in giro per l'Italia, stasera su Sky Uno alle 21:15 va in onda la seconda puntata di stagione che porterà lo chef direttamente in mezzo al mare. L'episodio sarà come sempre disponibile anche in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go.

La nuova tappa del viaggio è infatti Lampedusa, la parte più meridionale dell'Italia, più vicina all'Africa che alla Sicilia. Non a caso ha una storia millenaria alle spalle scritta praticamente in tutte le lingue: vi sono passati i greci, i fenici, gli arabi, i romani. Oggi vanta una delle spiagge più belle d'Italia, la famosissima Isola dei Conigli che è la casa di una particolare specie di tartaruga, la caretta caretta.

Quattro Ristoranti: le anticipazioni di domenica 29 dicembre

Nella nuova puntata della produzione Sky Original realizzata da Banijay Italia si incontrano natura, spiagge e mare, tutto a far da sfondo alle ricette della tradizione locale che omaggiano l'ingrediente principe di questo territorio: il pesce.

Cous cous, pasta con le sarde, spaghetti alla bottarga, cernia alla lampedusana sono solo alcuni dei piatti che, grazie all'incessante lavoro dagli appassionati pescatori dell'isola, costituiscono la tradizione culinaria dell'isola che ha come protagonista indiscusso un pescato sempre fresco. Chef Alessandro Borghese arriva sull'isola con un compito non semplicissimo: eleggere il miglior ristorante di Lampedusa.

Quali sono i ristoranti che si sfidano a Lampedusa

U'Calacciuni, situato in una posizione strategica nell'omonima baia, è il ristorante gestito da Rossella, che lavora in cucina come aiuto-cuoca e cura la presentazione dei piatti per renderli "instagrammabili". La cucina proposta nel locale è semplice: prodotti del territorio e l'immancabile pane fresco, nessuna traccia di aglio e cipolla.

Le mille e una notte è un ristorante gestito da 18 anni da Rossella e dalla sua famiglia. La location crea un'atmosfera fiabesca ed è composta da diverse aree molto particolari. La cucina è basata sul pesce, accompagnato dai prodotti tipici del territorio: i piatti sono cucinati in modo tradizionale, ma Rossella aggiunge il suo tocco creativo con giochi cromatici.

Il Balenottero è gestito dal 1997 da Angela insieme al fratello e alla sorella. Il ristorante non ha mai subito grossi cambiamenti e lo stile è rimasto rustico ma elegante. La cucina proposta è a base di pesce fresco e si ispira alla tradizione isolana e mediterranea, anche se la presenza del fratello in cucina ha portato una ventata di innovazione.

Portu 'Ntoni, ristorante a conduzione familiare da ben 24 anni e affacciato sull'omonima spiaggetta con una terrazza sul mare da dove si gode di un panorama unico. La cucina è semplice, casalinga e familiare, basata su pesce freschissimo e cucinato al momento.