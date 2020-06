Alessandro Borghese 4 Ristoranti, Friuli Venezia Giulia: chi ha vinto la puntata

Alessandro Borghese 4 Ristoranti, tornato in montagna alla scoperta della buona cucina del Friuli Venezia Giulia, ha decretato chi ha vinto: Antica Osteria Stella D'Oro è il miglior ristorante di cucina carnica della regione.

Lasciati a Milano i concorrenti più litigiosi della stagione, Alessandro Borghese ha portato gli spettatori a rilassarsi sulle Alpi nella tranquilla Carnia, che da oggi ha una stella in più da appuntare alle sue cime: è proprio l'Antica Osteria Stella d'Oro, che nell'ottava puntata di 4 Ristoranti ha praticamente vinto ogni premio a disposizione (arrivando anche in finale per un ipotetico "trofeo simpatia" grazie a Francesco, il co-proprietario pasticcione).

A onor del vero: fino all'apertura della portiera del van eravamo piuttosto sicuri che l'Edelweiss Stube di Alessandro si sarebbe aggiudicato la puntata. Perchè? Sensazioni, matematica e quelle sfoglie di zucca adagiate sul cioccolato.

Come da tormentone, però, Alessandro Borghese ci ha ricordato una volta ancora che con i suoi voti può confermare o ribaltare il risultato, e in questa ottava puntata ha decisamente sconvolto la situazione, consegnando a Sara, co-proprietaria de l'Antica Osteria Stella d'Oro, non soltanto i 5 punti del bonus zucca, ma anche la vittoria della puntata, con un solo punto di vantaggio da Alessandro, che sembrava il vincitore annunciato, e con buona pace di Paola, proprietaria del suggestivo La Buteghe di Pierute, scavalcata da Sara per ben due volte. Fanalino di coda il più giovane Federico dell'Osteria Al Cral, di cui però apprezziamo il coraggio nel gestire la cucina di un ristorante solo soletto.

Qualche informazione in più su l'Antica Osteria Stella d'Oro: Sara (48 anni) è la titolare del ristorante, conosciuto nella zona sia per il passaparola sia perché si trova sulla via dei Vini e dei Sapori. Sara è una persona sincera, ma piuttosto impenetrabile. Gestisce l'attività, insieme al socio Francesco, da circa 15 anni. La cucina del ristorante è legata alla tradizione, ma rivisitata, quindi ha un pizzico di innovazione. La location, di cui Sara è estremamente orgogliosa, è storica: fu sede del comando di Atamano Piotr Nicolaievich Kransnov, generale e scrittore russo, proveniente da un'antica famiglia cosacca del Don. L'arredo classico del locale, in legno, presenta un tocco d'eleganza. C'è anche uno spazio esterno, dove in estate si può mangiare, nonché un bar all'ingresso, come è tipico di queste parti.