Alessandro Benvenuti: al via il crowdfunding per finanziare il cortometraggio C’è da comprare il latte

In corso fino al 28 aprile il crowdfunding di C'è da comprare il latte, nuovo progetto di cortometraggio firmato dalla casa di produzione indipendente toscana Materiali Sonori Cinema, in collaborazione con RED LEAF SQUAD, per la regia di Pierfrancesco Bigazzi, con la sceneggiatura Giuseppe Isoni, che ha come protagonisti Alessandro Benvenuti e Roberto Abbiati.

Dopo i primi ciak e le riprese girate sulle rive dell'Isola dell'Amore sul Delta del Po, in Emilia Romagna, il cortometraggio entra in una nuova fase: quella della post-produzione e la distribuzione nei festival nazionali e internazionali.

Alessandro Benvenuti nel backstage del cortometraggio C'è da comprare il latte

Per sostenere le spese propedeutiche alla realizzazione del film, sarà possibile partecipare con un contributo sul sito Produzioni dal Basso: https://www.produzionidalbasso.com/project/c-e-da-comprare-il-latte-short-film/ e e portare a termine questo impegnativo progetto collettivo che altrimenti rischia di non trovare la giusta strada.

Come dichiara il regista di San Giovanni Valdarno Pierfrancesco Bigazzi: "Perché anche per i progetti che nascono da un moto spontaneo dell'anima, dai sentimenti più puri, anche per i cortometraggi che parlano d'amore, purtroppo, c'è bisogno di soldi!"

La sinossi

Al centro della trama troviamo due uomini: Alfredo, settant'anni e le giornate passate a setacciare in lungo e in largo la costa con il suo vecchio metal detector, e Carlo - suo coetaneo - che, imbracciato a sua volta un arnese simile, innesca un buffo duello in cui i due non ricercano soltanto vecchi oggetti, ma anche qualcosa sepolto nel loro passato.