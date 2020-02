Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: un sasso lanciato da un cavalcavia ha distrutto la loro auto

Un sasso lanciata da un cavalcavia ha sfondato il parabrezza dell'auto di Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti che per fortuna non hanno riportato ferite.

Tanta paura ma nessuna ferita per Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti: un sasso lanciato da un cavalcavia ha distrutto il parabrezza dell'auto ed è finito sulle loro gambe.

L'auto sulla quale viaggiavano Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti è stata colpita in pieno da una pietra lanciata da un cavalcavia. I due attori si trovavano a bordo dell'autoveicolo sull'A25 in direzione Roma, quando all'altezza della località San Pelino, frazione di Avezzano, il parabrezza anteriore della loro auto è stato distrutto da un sasso.

Alessandro Benvenuti e Stefano Fresi per fortuna non hanno riportato ferite, nonostante la pietra, una volta sfondato il parabrezza, li abbia colpiti all'interno del veicolo. Un incidente che poteva avere conseguenze ben più gravi, infatti i due attori sono stati investiti anche dai frammenti di vetro del parabrezza. Scossi e spaventati hanno raggiunto la più vicina stazione di servizio, Montevelino Nord, dove hanno avvisato le forze dell'ordine. I Carabinieri di Avezzano conducono le indagini per identificare la persone o le persone che hanno lanciato il sasso mettendo a rischio la vita dei due attori.