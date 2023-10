Alessandro Basciano replica a Sophie Codegoni: 'Non l'ho mai tradita'

Alessandro Basciano ha scritto un post per esprimere il suo punto di vista dopo il messaggio di Sophie Codegoni, in cui annunciava la fine della loro relazione.

Dopo le voci che circolavano nelle ultime settimane, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno ufficialmente messo fine alla loro relazione. La coppia, diventata genitore della piccola Céline lo scorso maggio, ha annunciato la separazione sui social. Sophie ha condiviso la notizia attraverso un post in cui ha accennato a questioni serie. Pochi ore fa, Alessandro ha risposto alle affermazioni su Instagram, sottolineando di non aver mai tradito la sua ex fidanzata.

La fine della relazione

Il post di Sophie Codegoni, con le sue parole "Sono successe cose gravi," ha destato preoccupazione tra i fan della coppia, che si era formata all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Molti hanno ipotizzato che l'ex corteggiatore di Uomini e Donne avesse tradito la madre di sua figlia. In rete sono circolati anche alcuni nomi, in particolare si è parlato di una presunta relazione con un'ex concorrente del Grande Fratello, voci tuttavia prive di riscontro e che lo stesso Alessandro ha smentito oggi.

Le parole di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano ha commentato la situazione, sottolineando: "Avrei preferito evitare di rendere pubblico un momento così delicato, specie nell'interesse di nostra figlia. Tuttavia, mi trovo costretto a dare riscontro alle pressioni ricevute anche per non far passare un messaggio sbagliato".

Nel post l'ex gieffino ha precisato: "Io e Sophie stavamo già vivendo un momento di crisi (tanti cambiamenti), questo, mio malgrado, ci ha allontanati. Per chi pensa il contrario, sottolineo che non ho mai tradito Sophie; la rottura è dovuta a una moltitudine di fattori, non certo al tradimento. Vi prego di rispettare il momento e soprattutto nostra figlia. Ringrazio chi mi è vicino in questa situazione. Ora prego per la mia famiglia, per il mio riposo.", ha concluso Alessandro che, a quanto sembra dalla foto pubblicata, in questo momento è in un letto di ospedale.

Il post di Sophie Codegoni

Sophie Codegoni, nel post che annunciava la fine della sua relazione con Alessandro, aveva scritto, "Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me e Alessandro è finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia, potesse arrivare a tanto. Sono a pezzi, vi chiedo tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta".