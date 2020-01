Alena Seredova è incinta: l'annuncio su Instagram (FOTO)

Alena Seredova è incinta: con due foto su Instagram ha annunciato l'arrivo del terzo figlio, il primo con l'imprenditore Alessandro Nasi. L'ex modella ha già due maschietti e non ha mai nascosto il desiderio di avere una femminuccia.

Alena Seredova è incinta del terzo figlio. La modella ceca naturalizzata italiana lo annuncia con ben due foto su Instagram, la prima in italiano e la seconda in ceco, la pancia che cresce in primo piano: "Noi. Tu. Quando l'amore regala la vita. Per sempre". Nel post in ceco veniamo a sapere che la cicogna arriverà a giugno "Una cicogna arriverà a giugno! O sarà un corvo? Chi lo sa ma è il nostro amore e non vediamo l'ora". Il post ha ottenuto migliaia di like molti sono i personaggi dello spettacolo che le hanno fatto le congratulazioni sul social tra questi Laura Torrisi, Federica Fontana, Luca Bianchini, Sarah Castellana, Justine Mattera e il portiere di calcio Stefano Sorrentino.

Alena Seredova ha già due i figli, nati dal matrimonio con Gianluigi Buffon, Louis Thomas di dodici anni e David Lee di dieci anni. Dopo la fine del matrimonio con il portiere della Juventus, ora compagno di Ilaria D'amico, la showgirl si è legata all'imprenditore Alessandro Nasi dal 2015. Lui è l'uomo che le ha fatto ritornare il sorriso e che lei definisce "un dono che la vita mi ha fatto". I due convivono con i due figli della Seredova, che già in passato non aveva escluso una terza gravidanza: "Niente è escluso, dovesse arrivare, a me piacciono tantissimo i bambini piccoli". Auguri e visto che è circondata da maschi, speriamo che sia femmina.