Alena Seredova: "Gigi Buffon e Ilaria D'Amico? Ho saputo del tradimento per radio"

Alena Seredova ha di Gigi Buffon, Ilaria D'Amico e del tradimento nel programma 'Vieni da me' dimostrando di essersi lasciata quella storia alle spalle 'dopo sono diventata una persona migliore'.

Alena Seredova è tornata a parlare del tradimento dell'ex marito Gigi Buffon nel corso del programma 'Vieni da me'. La modella di origini ceche ha ricordato il momento in cui è venuta ne è venuta a conoscenza, e non è stato per bocca di Buffon.

Ospite di Caterina Balivo, Alena Seredova ha raccontato la storia d'amore con l'ex portiere della nazionale, nove anni tra fidanzamento e matrimonio, due figli ed un tradimento scoperto quasi per caso "ho saputo che Gigi mi tradiva alla radio". Era in macchina, e qualcuno parlava di Gigi Buffon e Ilaria D'Amico" sottolineando "sono stata la penultima a saperlo, dopo di me l'ha saputo mio padre".

Dopo il comprensibile momento di rabbia la Seredova è riuscita ad andare avanti "a casa oggi ho ancora le foto, sarò strana, ma il passato uno può anche rinnegarlo se non ci sono i figli, ma quando ci sono loro è ridicolo farlo. Quando eravamo in difficoltà sono stata me stessa, ho pensato ai ragazzi e sono stata meno impulsiva del passato".

La storia con Buffon è ormai acqua passata a legarli sono rimasti i figli e niente altro "tutto quello che non ti uccide, ti fortifica. Dopo sono diventata una persona migliore. Certe cose non mi interessano più". La modella oggi ha una nuova vita sentimentale con il manager torinese Alessandro Nasi "ho vicino un uomo che si è preso una donna con due bagagli, fragile, arrabbiata con tutto il mondo, triste e che frignava sempre. Sono stata molto fortunata perché non sempre quando si chiude una porta arriva il vero uomo della tua vita".

Alla domanda della conduttrice "ci sarà un nuovo matrimonio" Alena Seredova sorride e dice "penso che prima o poi quel momento arriverà. Lui non si è mai sposato".