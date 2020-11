Alena Seredova positiva al Covid-19: "Spero che tutto questo passi presto"

Alena Seredova ha annunciato di essere positiva al Covid-19: l'ex modella con un post su Instagram ha informato i suoi fan, aggiungendo di aver anche alcuni sintomi del virus.

Alena Seredova lo scorso maggio aveva dato alla luce il suo terzo figlio, il primo con l'imprenditore Alessandro Nasi: con la neonata Vivienne l'ex modella aveva coronato il sogno di avere una femminuccia. Infatti, dal suo precedente matrimonio con Gianluigi Buffon, erano nati due maschietti: Louis Thomas e David Lee. Nonostante la felicità della maternità anche per lei il 2020 ha portato una cattiva sorpresa: Alena deve affrontare una difficile prova dopo che è risultata positiva al Coronavirus.

La modella ceca è a casa sua a Torino dove sta in isolamento in attesa che la situazione si risolva. "Positiva e sintomatica" scrive Alena all'inizio del post e poi spiega che nonostante le precauzioni è rimasta colpita anche lei dal virus: "Nonostante sia stata davvero molto attenta ho incontrato questo sgradito inconveniente. Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto... Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro".

Alena Seredova è l'ennesimo personaggio dello spettacolo a essere contagiato dal Covid-19, nelle ultime ore abbiamo saputo che le condizioni di Carlo Conti, dopo il breve ricovero in ospedale, sono migliorate. Ieri sera nel corso di X Factor anche Alessandro Cattelan ha fatto sapere ai suoi fan di stare meglio.