Alec e Hilaria Baldwin condividono una foto di famiglia con tutti e 7 i loro figli

L'attore Alec Baldwin e la moglie Hilaria hanno recentemente pubblicato una foto di famiglia sui social che li mostra in compagnia di tutti e sette i loro figli.

"La nostra prima foto con i Baldwin più piccoli! Che squadra da sogno di Baldwinito", ha scritto Hilaria Baldwin, 38 anni, lunedì su Instagram nella didascalia che accompagna la foto facendo un importante riferimento alla figlia dell'attore con l'ex moglie, Kim Basinger, "Ireland, ci manchi e ti amiamo".

L'istruttrice di yoga nata a Boston ha dedicato il resto della sua didascalia alla sua amica e fotografa di lunga data, Eroula Dimitriou, come riportato da Page-Six. "Ora la mia lettera d'amore a @roushoots" ha scritto Hilaria Baldwin "_20 anni di amicizia, hai catturato i ricordi della mia famiglia da quando eravamo incinta di Rafa. Ti siamo grati. Mamma, artista, un biscotto duro, multi-umano".

Hilaria ha elogiato Dimitriou per aver reso "una gioia scattare foto della maternità e di famiglia", aggiungendo che ha "la pazienza di una santa, la calma di una donna saggia e il tocco di una mamma".

La moglie di Alec Baldwin ha dato alla luce la nuova "Baldwinito", Ilaria Catalina Irena, il 22 settembre. Ilaria si è unita ai fratelli maggiori Carmen, 9, Rafael, 7, Leonardo, 5, Romeo, 4, Eduardo, quasi 2, e Lucia, 18 mesi, e Ireland di 26 anni. Nella dolce immagine, i genitori felici, sposati da giugno 2012, seduti su un letto, circondati dai loro figli.

Hilaria, ha indossato semplice vestito bianco per lo scatto, tenendo l'ultima arrivata in casa Baldwin tra le braccia. Insieme a lei, uno dei suoi figli maggiori. Alec Baldwin ne tiene un altro in grembo mentre sorride alla camera. L'attore, 64 anni, ha sfoggiato una maglietta e dei jeans per il momento immortalato.

Hilaria aveva annunciato l'arrivo di Ilaria con un commovente Instagram Reel due giorni dopo il parto. "Lei è qui! Siamo così entusiasti di presentarti il ​​nostro piccolo sogno che si avvera".