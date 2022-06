Alec Baldwin urla contro la governante intervistando Woody Allen e viene deriso online (VIDEO)

Alec Baldwin è stato preso in giro sui social nelle ultime ore per aver urlato, in pessimo spagnolo, contro la sua governante durante un'intervista con Woody Allen.

Alec Baldwin è stato deriso dai fan a causa del suo pessimo spagnolo dopo aver urlato contro la governante riguardo ai cani che abbaiavano durante una caotica chat dal vivo con Woody Allen: l'attore di Hollywood, 64 anni, si è alzato dal divano per rimproverare Leonetta, un membro del suo staff, durante l'intervista di questo martedì.

Dopo circa 15 minuti dall'inizio della chat la connessione di Allen si è bloccata e in seguito Baldwin si è alzato dal divano della sua casa di East Hampton gridando: "Leonetta! Leonetta! Basta! Las perritas! Basta! Las perritas, suficiente!", riferendosi ai cani che stavano abbaiando.

L'incidente ha divertito molti utenti online, incluso il comico Alexis Pereira che ha affermato di non riuscire a capire cosa stesse dicendo l'attore: "Inspiegabilmente sto guardando Alec che intervista Woody Allen su Instagram Live, e vedere Baldwin alzarsi e urlare qualcosa in spagnolo che neanche io, che sono madrelingua in spagnolo, riesco a comprendere è ufficialmente la nuova cosa più divertente che Alec Baldwin abbia mai fatto."

Il giornalista Matt Jacobs ha scritto: "Ero morbosamente incuriosito da questo evento che avrebbe avuto luogo online, quindi mi sono preparato in anticipo per vedere Alec Baldwin che urlava alla sua governante in spagnolo mentre Woody Allen stava cercando di far funzionare la connessione Wi-Fi".