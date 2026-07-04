Aldo Montano ricoverato: “Allergia ignorata, poteva finire in tragedia”

Aldo Montano racconta il ricovero dopo una reazione allergica alla caseina in un ristorante di Roma. Aveva avvisato il personale, ma qualcosa è andato storto. Il suo sfogo riaccende il tema della sicurezza alimentare.

Ancora un episodio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia per Aldo Montano, ex schermidore italiano, e volto noto anche della televisione per la sua partecipazione a reality come il Grande Fratello Vip, che ha raccontato pubblicamente di essere finito al pronto soccorso dopo una grave reazione allergica, denunciando la sottovalutazione delle allergie alimentari e chiedendo maggiore attenzione nei locali pubblici.

Secondo quanto riportato dallo stesso Montano in un lungo sfogo sui social, l'episodio sarebbe avvenuto durante una cena in un ristorante di Roma, nonostante l'atleta avesse comunicato in modo chiaro la propria condizione: una severa allergia alla caseina, una proteina del latte che, in soggetti sensibili, può provocare reazioni potenzialmente letali.

"Ancora una corsa in ospedale. Ancora adrenalina, paura, farmaci. Ancora una volta con la vita appesa a un filo", ha scritto Montano, sottolineando come non si tratti di una semplice intolleranza ma di una condizione medica grave, in grado di causare shock anafilattico.

Aldo Montano

Nel suo messaggio, il campione olimpico individuale ai Giochi olimpici di Atene 2004, ha denunciato la persistente sottovalutazione delle allergie alimentari nei locali pubblici: "Quando una persona informa il personale di avere un'allergia, non sta chiedendo un favore: sta consegnando la propria vita nelle mani di chi prepara e serve quel piatto".

Montano ha spiegato di aver dovuto ricorrere alle cure ospedaliere, riuscendo fortunatamente ad arrivare in tempo al pronto soccorso. Ha inoltre ringraziato il personale sanitario intervenuto presso Ospedale Santo Spirito in Sassia, citando medici e operatori che lo hanno assistito durante l'emergenza.

Nel suo sfogo, l'atleta ha lanciato un appello affinché le allergie alimentari vengano trattate con maggiore serietà: "Non esistono distrazioni quando le conseguenze possono essere uno shock anafilattico".

Un episodio che riaccende il dibattito sulla formazione del personale nella ristorazione e sull'importanza di protocolli rigorosi nella gestione delle allergie, condizioni che - come ricorda lo stesso Montano - possono trasformare un pasto qualunque in una situazione di grave emergenza.