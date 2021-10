Aldo, Giovanni e Giacomo: "Il nuovo film? Abbiamo iniziato a parlarne"

Giacomino Poretti è stato recentemente intervistato dal Corriere della Sera e, durante la conversazione con il giornalista, ha rivelato che il trio, Aldo, Giovanni e Giacomo, ha "iniziato a parlare" del nuovo film. L'attore ha anche menzionato la sua terza fatica letteraria, intitolata Turno di notte, alla quale sta lavorando da mesi e che già reputa "il libro a cui tengo di più".

Durante l'intervista Poretti ha parlato di quanto spesso comunica con gli altri due membri del trio, annunciando anche l'inizio della pre-produzione del nuovo film: "Ho sentito Giovanni due giorni fa, Aldo è più anarchico e risponde meno al telefono. A un certo punto abbiamo sentito il bisogno fisiologico di fare anche altro, da soli: la notorietà ti dà una grande libertà. Ci siamo visti una settimana fa per parlare del nuovo film."

Durante una diretta dei canali Twitch di Ultrapop Festival dello scorso marzo, i comici avevano annunciato che, dopo Odio l'estate, avevano deciso di iniziare a lavorare ad un nuovo progetto: "Lo vogliamo fare per bene, quindi vista la situazione ci vorrà qualche tempo. Ma non vediamo l'ora di farlo".

Giacomino ha concluso l'intervista parlando del loro esordio: "L'incontro con Aldo Baglio e Giovanni Storti? Quando facevamo i bulgari mi divertivo come un matto! All'inizio si chiamavano gli albanesi. Poi, prima di una puntata di Mai dire Gol successe una tragedia nel mare e la Gialappa's suggerì di cambiare nome per rispetto. Non mi dispiace affatto essere associato ad Aldo e Giovanni. Devo a loro la mia carriera artistica. Siamo al punto che quando esco con mia moglie qualcuno commenta: quella è la moglie di Aldo Giovanni e Giacomo!"