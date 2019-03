Aldo Giovanni e Giacomo si sono divisi? Svelato il destino del trio!

Il 21 marzo arriva nei cinema Scappo a casa, l'esordio in solitaria di Aldo Baglio senza i fidati compagni Giovanni e Giacomo. Ma il trio si ricomporrà o, nel silenzio, è stato sciolto in cerca di maggiori fortune?

La trama di Scappo a casa tocca temi di forte attualità, come razzismo, immigrazione e virtualità. Per Michele (Aldo Baglio), quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne, guidare auto lussuose e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore; assiduo frequentatore dei social network diffonde un'immagine falsa e irreale di sé. Ma quando Michele andrà a Budapest per lavoro, il destino si vendicherà senza pietà e Michele sarà vittima di disavventure impreviste che stravolgeranno la sua vita per sempre. La commedia ha divertito molti fan dal trailer, ma la domanda che gli appassionati si fanno da settimane è: Aldo Giovanni e Giacomo si sono divisi?

Durante un'intervista a Film.it, Aldo ha parlato della collaborazione con i due amici Giovanni Storti e Giacomo Poretti, al momento in pausa, ma ha promesso anche un bel film da girare la prossima estate:

"Ci sono delle cose belle che probabilmente non riusciremo più a fare. Ci sono delle cose che magari avremmo voluto non fare (...) Siamo stati un po' troppo superficiali ad affrontare delle cose, ma le abbiamo fatte. E questa cosa ha portato a una crisi in cui abbiamo detto 'Prendiamoci una pausa'. Io ho fatto questo film, Giacomo ha fatto teatro e Giovanni ha scritto un libro. Adesso ci riuniamo un po' più arricchiti e con la consapevolezza di fare un altro bel film. Abbiamo scritto un ottimo film con Massimo Venier che gireremo questa estate."

L'ultimo film del trio ad arrivare nelle sale è Fuga da Reuma Park nel Natale del 2016, e ha portato nelle sale solamente 3.500.000 euro, una cifra molto al di sotto delle potenzialità dei tre comici: basta pensare che nel 2010 La banda dei Babbi Natale ha portato nei box office oltre 21 milioni di euro.