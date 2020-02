Aldo, Giovanni e Giacomo: i tre sosia in giro per Torino spiazzano i fan

Gli abitanti di Venaria Reale, provincia di Torino, pensavano di aver trovato casualmente Aldo, Giovanni e Giacomo ma si trattava in realtà di tre sosia delle star di Odio l'estate, protagonisti del progetto 3 amici, 3 sosia. Il terzetto ha messo in scena alcuni dei siparietti più conosciuti della carriera degli attori originali, per poi spiegare le origini di questa bizzarra squadra.

Angelo, Raffaele e Sergio hanno iniziato ad andare in giro nei panni di Aldo, Giovanni e Giacomo circa un anno fa, quando si sono conosciuti. Dato che veniva detto loro continuamente della forte somiglianza con il trio di attori comici, questi tre amici hanno deciso di approfittarne.

Già in passato, il signor Raffaele ha infatti lavorato come controfigura di Giacomo Poretti in molti degli spot della Wind e nel film Il ricco, il povero e il maggiordomo. Sempre grazie a una pubblicità, avviene poi l'incontro con Sergio, il sosia di Giovanni Storti, e a quel punto ai due mancava soltanto un doppio di Aldo Baglio per chiudere il cerchio. Con l'introduzione di Angelo il trio era completo e ha potuto debuttare a Mai Dire Talk con il Mago Forest.

Da allora, i sosia di Aldo, Giovanni e Giacomo si ritrovano per scherzare e giocare alle controfigure, arrivando fino a Venaria Reale, dove 3 amici, 3 sosia prenderà parte a un progetto sulla genitorialità che dovrebbe aver luogo prima dell'estate 2020 con un grande spettacolo pieno di ospiti, aspiranti protagonisti del mondo dello spettacolo e sorprese.

Il nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Odio l'estate - è diretto da Massimo Venier e vede i nostri eroi all'inizio di quella che potrebbe rivelarsi un'estate da incubo. Tre personaggi molto diversi, un medico affermato, il pignolo della situazione e un ipocondriaco appassionato di Massimo Ranieri si ritrovano, con rispettive famiglie a carico, sulla "stessa spiaggia, stesso mare", ma soprattutto stessa casa in affitto. Lo scontro sarà inevitabile, ma sorprendentemente, i tre protagonisti e familiari al seguito riusciranno a trovare l'armonia.