Aldo, Giovanni e Giacomo, il loro rapporto coi fan e i meme: "Ce li scambiamo come figurine"

Il bello della diretta è ancora più bello con una diretta insieme ad Aldo, Giovanni e Giacomo: durante la nostra intervista all'Ultrapop Festival 2021, il trio comico ha raccontato come si sia evoluto il rapporto con i fan, dopo trent'anni di carriera, svelando che oggi si scambiano i meme sulle loro scene più iconiche, come se fossero figurine.

Fuga da Reuma Park: Giovanni Storti, Giacomo Poretti e Aldo Baglio in un momento del film

La chat dei canali Twitch di Ultrapop ha dimostrato in diretta che moltissimi utenti ricordano e citano ancora oggi diverse frasi iconiche del trio comico. Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti sono entrati nei vocabolari di moltissimi italiani, fino a spopolare nei meme. Ma il trio ha confermato che: "non è che ci pensi di essere diventato famoso, anche perché basta che uno di noi tre alzi un po' la cresta, che subito ci rinfacciamo "minchia, come te la tiri"."

In realtà, la popolarità per loro ha perso addirittura un po' di "magia": "Ci siamo sempre meravigliati del nostro successo e di come le cose ci stessero andando così bene", ha detto Aldo. "Quando siamo partiti con Tre uomini e una gamba, avevamo inizialmente 50 copie della pellicola, nessuno avrebbe scommesso su di noi, poi la gente continuava a riempire le sale e ci dicevano "guarda che state facendo un incasso da paura". Ci sembrava tutto un sogno, io continuavo a ripetermi "adesso mi sveglio". Poi ti abitui al successo e mi manca l'ingenuità di vivere tutto come se fosse un sogno, ora sembra quasi scontato".

Ma c'è chi, nonostante il successo, ha regalato lo stesso un momento di "ingenuità" al trio: il nostro Giuseppe Grossi, sempre in diretta, ha rivelato che una volta è stato "mandato a cagare" accidentalmente da Giovanni, quando i due si sono incrociati una volta lungo una pista ciclabile. Durante la diretta, Giovanni ha avuto modo di motivare il suo gesto... e mandare di nuovo a quel paese Giuseppe.

